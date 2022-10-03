Розвідка США заявила про зникнення з бази атомного підводного човна РФ "Білгород", — ЗМІ

Передбачається, що атомна субмарина вийшла в Арктику для випробування нової надпотужної торпеди "Посейдон", яку іноді називають "Паладином Апокаліпсиса".

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Керівництво НАТО направило своїм союзникам попередження про мобілізацію російського атомного підводного човна К-329 "Білгород", який є носієм зброї, відомої як "Паладин Апокаліпсиса". В Альянсі припустили, що "Білгород" вийшов в Арктику для випробування торпеди з ядерною боєголовкою "Посейдон", здатною подолати відстань у 10 тисяч кілометрів під водою. Про це пише італійське видання La Repubblica.

Журналісти з посиланням на джерела в НАТО повідомляють, що за даними американської розвідки російський підводний човен зник з бази, щоб провести випробування в районі Карського моря саме ракетної торпеди "Посейдон", відомої під кодовою назвою "Статус-6". На думку військових експертів, ця зброя змусить союзників НАТО переглянути концепцію планування Військово-морських сил країн Альянсу.

"Це абсолютно нова категорія зброї, яка змусить змінити принципи планування операцій західних ВМС, що призведе до нових вимог та нових засобів протидії", — вважає американський військовий експерт Х. І. Саттон.

Підводний човен К-329 "Білгород"

Підводний човен типу К-329 вважається прототипом нової концепції ведення війни, яку розробляла Росія на тлі напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами. Оглядачі зазначають, що у РФ, яка не має великих авіаносців та крейсерів, щоб конкурувати із ВМС США, зосередилися на вдосконаленні підводних човнів.

"Білгород" надійшла на озброєння ВМФ Росії 8 липня 2022 року. Фактично це найдовша субмарина у світі — з довжиною 184 метри та шириною 15 метрів вона може плавати під водою зі швидкістю близько 60 кілометрів на годину і з необмеженим запасом ходу: приблизно 120 днів без необхідності повертатись на поверхню. А її гребні гвинти вважаються інноваційними, оскільки вони спроєктовані так, щоб уникати сонарів.

Така довжина субмарини обумовлена не гонитвою за рекордом, а розміщенням на її борту перших у світі стелс-торпед з ядерним озброєнням та обладнання для збору розвідувальної інформації.

Торпеда "Посейдон"

Суперторпеда розроблялася так, щоб оминути систему інфрачервоного супутникового спостереження США. За інформацією російських джерел, торпеда здатна йти до мети на міжконтинентальну дальність на глибині понад 1 км зі швидкістю 60-70 вузлів (110-130 км/год).

Коли "Посейдон" досягне узбережжя, то вибух боєголовки потужністю в кілька мегатонн провокує "ядерне цунамі", здатне знищити життя на величезних ділянках. Крім того, торпеда може бути оснащена звичайними боєголовками, і тоді їх ціллю можуть стати авіаносні групи, берегові укріплення та об'єкти інфраструктури.

Оглядачі в результаті зазначають, що вихід у море підводного човна "Білгород" для випробування нового торпеди дозволить Кремлю продемонструвати зброю, проти якої немає захисту, і таким чином оволодіти перевагою у "перетягуванні каната" із Заходом.

Нагадаємо, на початку липня підводний човен "Білгород" переданий у порт Сєвєродвінська на півночі Росії. Виробник називає підводне судно дослідницьким, проте експерти вважають, що субмарина призначена для шпигунства і може нести на борту ядерні ракети.