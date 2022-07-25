РФ спустила під воду найдовший підводний човен, він може нести ядерні ракети, — CNN

Експерти вважають, що судно призначене для шпигунства та може підготувати основу для повернення до холодної війни в океані між США та РФ у наступному десятилітті.

Військово-морські сили Росії на початку липня отримали найдовший із відомих підводний човен "Бєлгород", він був переданий у порт Сєвердвінська на півночі Росії. Виробник називає підводне судно дослідницьким, проте експерти вважають, що воно призначене для шпигунства та може нести ядерні ракети. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Субмарина була виготовлена на найбільшому суднобудівному заводі РФ "Севмаш". Експерти кажуть, що його конструкція є модифікованою версією російських ракетних підводних човнів класу "Оскар II", збільшеною з метою розміщення перших у світі малопомітних торпед із ядерним озброєнням і обладнання для збору розвідувальної інформації.

Якщо підводне судно зможе успішно додати ці нові можливості ВМФ РФ, то він може в наступному десятилітті підготувати основу повернення до холодної війни в океані. Американські та російські підводні човни будуть вистежувати й полювати один на одного в напружених умовах без навігації.

[ + – ] Підводний човен "Бєлгород"

Що відомо про підводний човен

"Бєлгород" є найдовшим підводним човном в океані — понад 184 метри. Судно було спущено на воду у 2019 році та мало бути передано ВМФ Росії у 2020 році після випробувань. Однак вони були відкладені через пандемію коронавірусу.

У росЗМІ повідомляють, що субмарина нестиме ядерні торпеди Poseidon, вони перебувають ще в розробці та можуть проходити повз берегову охорону, подорожуючи морським дном. Як американські, так і російські офіційні особи заявляють, що торпеди можуть доставляти боєголовки потужністю кілька мегатонн, викликаючи радіоактивні хвилі, які зроблять ділянки узбережжя непридатними для життя на десятиліття.

Проте директор проєкту ядерної інформації Федерації американських учених Ганс Крістенсен вважає, що таке озброєння може й не додано до арсеналу РФ. За його словами, єPoseidon не буде готовим до другої половини цього десятиліття.

"Ця технологія все ще перебуває в розробці, як торпеда, так і платформа", — сказав він.

"Бєлгород" може бути лише одним із чотирьох підводних суден у МВФ Росії, які можуть нести торпеди Poseidon. Дві з них призначені для служби на Тихоокеанському флоті Росії, а два — на Північному флоті.

І поки Poseidon буде в розробці, підводний човен, імовірно, збиратиме розвідувальну інформацію.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що в Росії утилізують найбільшу у світі атомну субмарину "Дмитро Донський". На озброєнні підводного човна перебували торпедні апарати, балістичні ракети, ракето-торпеди й засоби ППО.

Раніше, 30 червня ЗМІ повідомляли, що РФ вивела п'ять із семи підводних човнів із Севастополя. Чотири з них перебувають у стані готовності до ведення бойових дій, а ще один підводний човен — на ходових випробуваннях. Усі субмарини є носіями крилатих ракет типу "Калібр".