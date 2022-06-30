РФ вивела п'ять із семи підводних човнів із Севастополя, — ЗМІ

За інформацією журналістів, чотири з них перебувають у стані готовності до ведення бойових дій, а ще один підводний човен — на ходових випробуваннях. Усі субмарини є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

З окупованого Росією Севастополя у море виведено п'ять із семи підводних човнів, які перебувають у складі Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє кореспондент видання "Крим. Реалії".

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За інформацією журналістів, чотири з них перебувають у стані готовності до ведення бойових дій, а ще один підводний човен — на ходових випробуваннях.

Відомо, що два підводні човни проєкту 636.3 "Варшавянка" зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів знаходяться в Південній бухті Севастополя. Субмарини було пришвартовано до причалів на східному березі бухти.

У складі ЧФ РФ є шість підводних човнів проєкту "Варшавянка", ці судна є носіями крилатих ракет типу "Калібр":

Б-261 "Новоросійськ";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старий Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпіно".

Крім того, у ЧМФ Росії є підводний човен "Алроса" проєкту 877В "Палтус". Він відійшов від заводського причалу в Кілен-бухті та вийшов на зовнішній рейд Севастополя. Він також може випускати крилаті ракети "Калібр" після модернізації.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що війська РФ перевели артилерійський катер військово-морських сил України в Севастополь. Також у Новоросійськ були перекинуті інші три катери з Бердянська та Маріуполя.

Раніше, 16 квітня українські розвідники заявляли, що армія Росії розмістила біля Севастополя майже 40 бойових кораблів і катерів. Російське командування також відправило два великі кораблі й одне протичовнове судно.