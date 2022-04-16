Армія РФ розмістила біля Севастополя майже 40 бойових кораблів ы катерів – українська розвідка

Командування окупантів відправило два великі десантні кораблі й одне мале протикорабельне судно. Ракетного крейсера "Москва" в межах бухти Севастополя не видно.

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Російські загарбники розмістили в районі окупованого Севастополя 39 бойових кораблів і катерів. Про це сказав співрозмовник "Української правди" в українській розвідці.

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Командування РФ, за інформацією джерела, після 10 квітня збільшила флот на два великі десантні кораблі й один малий протичовновий корабель.

[ + – ] Біля Севастополя стоять 9 великих десантних кораблів

Окупанти відвели два малі ракетні кораблі, сторожовий корабель, два протидиверсійні катери та морський тральщик.

Армія РФ розмістила біля Севастополя такі типи кораблів:

9 великих десантних корабля,

5 підводних човнів,

2 ракетні кораблі на повітряній подушці,

5 малих протикорабельних човнів,

2 малі ракетні кораблі,

2 сторожові кораблі,

3 протидиверсійні катери,

1 середній розвідувальний корабель,

2 ракетні катери,

2 малі ракетні катери,

3 тральщики,

1 патрульний човен,

2 патрульні кораблі.

Ракетного крейсера "Москва" в межах бухт Севастополя не побачили. Його втрату підтвердило російське Міноборони, сказавши, що військовий корабель отримав ушкодження "під час пожежі від детонації боєзапасу".

[ + – ] На борту російського крейсера "Москва" могли бути дві ядерні боєголовки

Українські розвідники помітила у водах Севастополя групу кораблів Військово-морських сил України. Йдеться про підводний човен "Запоріжжя", корабель управління "Славутич", три малі протичовнові кораблі "Луцьк", "Тернопіль" і "Хмельницький", два тральщики "Черкаси" та "Чернігів", морський буксир "Кременець" і торпедолов "Херсон" .

Нагадаємо, що 14 квітня флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" затонув у Чорному морі. Пентагон підтвердив, що його збили ЗСУ двома українськими ракетами "Нептун".

Крейсер "Москва" захищала трирівневу систему ППО, але це йому не допомогло. Командир військового корабля, капітан першого рангу Купрін Антон Валерійович, загинув.

Британський таблоїд Daily Mail писав про наявність двох ядерних боєголовок на борту російського крейсера "Москва".