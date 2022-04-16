Армия РФ разместила возле Севастополя почти 40 боевых кораблей и катеров – украинская разведка
Командование оккупантов отправило два больших десантных корабля и одно малое противолодочное судно. Ракетного крейсера "Москва" в пределах бухты Севастополя не видно.
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Российские захватчики разместили в районе оккупированного Севастополя 39 боевых кораблей и катеров. Об этом сказал собеседник "Украинской правды" в украинской разведке.
Командование РФ, по информации источника, после 10 апреля увеличила флот на два больших десантных корабля и один малый противолодочный корабль.
Оккупанты отвели два малых ракетных корабля, сторожевой корабль, два противодиверсионных катера и морской тральщик.
Армия РФ разместила возле Севастополе следующие типы кораблей:
- 9 больших десантных корабля,
- 5 подводных лодок,
- 2 ракетных корабля на воздушной подушке,
- 5 малых противолодочных кораблей,
- 2 малых ракетных корабля,
- 2 сторожевых корабля,
- 3 противодиверсионных катера,
- 1 средний разведывательный корабль,
- 2 ракетных катера,
- 2 малых ракетных катера,
- 3 тральщика,
- 1 патрульную лодку,
- 2 патрульных корабля.
Ракетного крейсера "Москва" в пределах бухт Севастополя не увидели. Его потерю подтвердило российское Минобороны, сказав, что военный корабль получил повреждения "в ходе пожара от детонации боезапаса".
Украинские разведчики заметили в водах Севастополя группу кораблей Военно-морских сил Украины. Речь идет о подлодке "Запорожье", корабле управления "Славутич", трех малых противолодочных кораблях "Луцк", "Тернополь" и "Хмельницкий", двух тральщиках "Черкассы" и "Чернигов", морском буксире "Кременец" и торпедолове "Херсон".
Напомним, что 14 апреля флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" затонул в Черном море. Пентагон подтвердил, что его сбили ВСУ двумя украинскими ракетами "Нептун".
Крейсер "Москва" защищала трехуровневая система ПВО, но это ему не помогло. Командир военного корабля, капитан первого ранга Куприн Антон Валерьевич, погиб.
Британский таблоид Daily Mail писал о наличии двух ядерных боеголовок на борту российского крейсера "Москва".