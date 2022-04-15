Пентагон подтвердил: украинские ракеты "Нептун" потопили крейсер "Москву"

Представители США назвали это существенной потерей для российского флота, которая бьет по самолюбию и должна подорвать моральный дух военных.

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Российский ракетный крейсер "Москва", который затонул накануне после возникшего повреждения и пожара на борту, был поражен двумя украинскими ракетами "Нептун". В пятницу, 15 апреля, это подтвердил высокопоставленный представитель Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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На борту крейсера "Москва" произошел сильный взрыв, спустя некоторое время он утонул.

"Это существенная потеря, которая бьет по самолюбию, мы рассчитываем на то, что случившееся подорвет моральный дух", — заявил представитель США в интервью журналистам.

Сообщается, что, судя по всему, на корабле были и погибшие. В частности, известно, что во время взрыва погиб капитан 1-го ранга Антон Куприн.

По утверждениям российской стороны, на борту крейсера возник пожар, что привело к взрыву боеприпасов и эвакуации команды матросов в количестве примерно 500 человек. Корабль якобы затонул во время буксировки к берегу в штормовых условиях. Однако, журналисты NPR ссылаются на данные метеорологов и утверждают, что море в момент затопления было спокойным.

Украина взяла на себя ответственность за произошедшее, заявив, что в судно, которое находилось в 60 милях от Одессы, попали две антикорабельные ракеты "Нептун".

После этого, представители Пентагона отмечали, что другие российские корабли отошли от северной части Черного моря.

Потеря одного корабля не предоставит ВСУ какого-либо серьезного преимущества, но все же это свидетельство того, что наша армия способна нанести противнику сокрушительные удары и проявлять изобретательность. Это уже второй крупный российский корабль, который потеряла Россия у украинских берегов за последние несколько недель.

Краткая история крейсера "Москва"

Флагман российского флота был построен в Николаеве, который в последние дни ВС РФ беспощадно бомбят. В 1979 году корабль спустили на воду, вначале он носил название "Слава", но после развала СССР его переименовали.

Крейсер, на котором в эпоху Холодной войны размещались ядерное оружие, также служил местом встреч главы Кремля Владимира Путина с зарубежными лидерами.

В американском разведсообществе считают весьма маловероятным то, что на российском крейсере в момент затопления могло находиться ядерное оружие. США отслеживают любые необычные маневры ВС РФ с ядерным оружием, и пока такие случаи не зафиксированы. Учитывая то, что крейсер "Москва" использовался для противовоздушной обороны, размещение на его борту ядерного оружия было бы крайне необычным.

Крейсер участвовал в атаках во время грузинской войны 2008 года, по данным властей Грузии.

Ранее Фокус сообщал, что пораженный украинской ракетой крейсер "Москва" был защищен трехуровневой ПВО. Эксперт по вопросам флота Джонатан Бентам объяснил, что система ближнего боя флагмана российских ВМС была способна производить до 5 тыс. выстрелов в минуту. В результате вокруг корабля создавалась стена зенитного огня.

Без "Москвы" черноморский флот РФ будет уязвим для БПЛА и ракет. У России есть и другие крейсеры, сходные по характеристикам с "Москвой". Однако они не помогут флоту РФ из-за того, что Турция закрыла пролив Босфору для военных кораблей.