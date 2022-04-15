Пентагон підтвердив: українські ракети "Нептун" затопили крейсер "Москва"

Представники США назвали це суттєвою втратою для російського флоту, яка б'є по самолюбству і має підірвати моральний дух військових.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російський ракетний крейсер "Москва", який затонув напередодні після пошкодження і пожежі на борту, був уражений двома українськими ракетами "Нептун". У п'ятницю, 15 квітня, це підтвердив представник Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На борту крейсера "Москва" стався сильний вибух, через якийсь час він потонув.

"Це істотна втрата, яка б'є по самолюбству, ми розраховуємо на те, що це підірве моральний дух", — заявив представник США в інтерв'ю журналістам.

Повідомляється, що, зважаючи на все, на кораблі були й загиблі. Зокрема, відомо, що під час вибуху загинув капітан 1 рангу Антон Купрін.

За твердженнями російської сторони, на борту крейсера виникла пожежа, що призвело до вибуху боєприпасів та евакуації команди матросів у кількості приблизно 500 людей. Корабель нібито затонув під час буксирування до берега у штормових умовах. Проте, журналісти NPR посилаються на дані метеорологів та стверджують, що море у момент затоплення було спокійним.

Україна взяла на себе відповідальність за те, що сталося, заявивши, що в судно, яке знаходилося за 60 миль від Одеси, влучили дві антикорабельні ракети "Нептун".

Після цього представники Пентагону зазначали, що інші російські кораблі відійшли від північної частини Чорного моря.

Втрата одного корабля не надасть ЗСУ жодної серйозної переваги, але все ж таки це свідчення того, що наша армія здатна завдати противнику нищівних ударів і виявляти винахідливість. Це вже другий великий російський корабель, який втратила Росія біля українських берегів за останні кілька тижнів.

Коротка історія крейсера "Москва"

Флагман російського флоту був збудований у Миколаєві, який останніми днями ЗС РФ нещадно бомблять. У 1979 корабель спустили на воду, спочатку він носив назву "Слава", але після розвалу СРСР його перейменували.

Крейсер, на якому в епоху Холодної війни розміщувалася ядерна зброя, також служив місцем зустрічі глави Кремля Володимира Путіна із закордонними лідерами.

В американській розвідспільноті вважають дуже малоймовірним те, що на російському крейсері в момент затоплення могла бути ядерна зброя. США відстежують будь-які незвичайні маневри ЗС РФ з ядерною зброєю, і поки що такі випадки не зафіксовані. Враховуючи те, що крейсер "Москва" використовувався для протиповітряної оборони, розміщення на борту ядерної зброї було б вкрай незвичайним.

Крейсер брав участь у атаках під час грузинської війни 2008 року, за даними влади Грузії.

Раніше Фокус повідомляв, що уражений українською ракетою крейсер "Москва" був захищений трирівневою ППО. Експерт з питань флоту Джонатан Бентам пояснив, що система ближнього бою флагмана російських ВМС була здатна чинити до 5 тис. пострілів за хвилину. В результаті навколо корабля утворювалася стіна зенітного вогню.

Без "Москви" чорноморський флот РФ буде вразливий для БПЛА та ракет. Росія має й інші крейсери, подібні за характеристиками з "Москвою". Проте вони не допоможуть флоту РФ через те, що Туреччина закрила протоку Босфор для військових кораблів.