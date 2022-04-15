У Міноборони РФ підтвердили загибель командира крейсера "Москва"

Капітан першого рангу Антон Купрін загинув під час пожежі на кораблі.

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Найвище військове керівництво Росії підтвердило загибель командира ракетного крейсера ВМФ РФ "Москва", капітана першого рангу Купріна Антона Валерійовича. Про це повідомляє в Telegram пресслужба Державної прикордонної служби, цитуючи заяву Міноборони РФ.

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За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Купрін загинув під час вибуху та пожежі на борту корабля.

Ім'я капітана Купріна занесено до бази сайту "Миротворець", де опубліковано його послужний список та кар'єра військового.

"Російський воєнний злочинець, російський окупант. Дата народження: 03.08.1978. Учасник нападу на українську прикордонну заставу на о. Зміїний 24.02.2022 р. Станом на 2021 — командир ГРКР "Москва", капітан 1 рангу," — йдеться у повідомленні сайту.

Також згадується участь Купріна у сирійській операції. Фрегат "Адмірал Ессен" під його командуванням кілька разів у складі ударної групи кораблів Чорноморського флоту під виглядом навчань знаходилися у східній частині Середземного моря, звідки завдавалися ракетні удари територією Сирії.

Нагадаємо, що разом із ракетним крейсером ВМФ Росії "Москва" в Чорному морі затонули дві ядерні боєголовки. Також повідомлялося, що 452 моряки з членів екіпажу корабля загинули.

13 квітня флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсер "Москва" було підбито двома ракетами "Нептун" Збройних сил України. Через деякий час надійшло повідомлення, що крейсер з великими пошкодженнями на буксирі вирушив у бік Севастополя і, не дійшовши місця призначення, затонув.