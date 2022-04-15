Після вибуху на крейсері "Москва" загинув командир корабля Антон Купрін, — МВС (фото)

Капітан 1 рангу ЧМФ РФ брав участь у нападі на острів Зміїний та погрожував українським військовослужбовцям ліквідацією.

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У Чорному морі після потоплення ракетного крейсера "Москва", підбитого ввечері 13 квітня, загинув капітан флагмана Чорноморського флоту РФ Антон Купрін. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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За його словами, капітан 1 рангу Антон Купрін загинув після вибуху і пожежі на ракетному крейсері "Москва".

"Капітан 1 рангу, командир крейсера "Москва" — Купрін Антон Валерійович — загинув під час вибуху та пожежі на борту колишнього флагмана Чорноморського флоту РФ. Не сумуємо", — повідомив Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що Антон Купрін з іншими моряками ЧМФ РФ брав участь у нападі на острів Зміїний та погрожував українським військовослужбовцям ліквідацією.

[ + – ] Загинув командир ракетного крейсера "Москва" Антон Купрін

Про загибель командира ракетного крейсера "Москва" також повідомляє Telegram-канал "Новини Збройних Сил України". Як йдеться в публікації, капітан Антон Купрін віддавав накази на обстріл крилатими ракетами українських міст.

[ + – ] Загинув командир ракетного крейсера "Москва" Антон Купрін

В базі "Миротворця" сказано, що ракетний крейсер "Москва" під керівництвом Антона Купріна під виглядом навчань перебував у Середземному морі, звідки завдавали ракетних ударів по Сирії.

"Учасник відкритого воєнного вторгнення в Україну 24.02.2022 р. Учасник нападу на українську прикордонну заставу на острові Зміїний 24 лютого 2022 року. Бере участь у геноциді українського народу", — йдеться у профайлі командира "Москви".

[ + – ] Загинув командир ракетного крейсера "Москва" Антон Купрін

За попередніми даними ексдепутата Державної думи Іллі Пономарьова, після потоплення ракетного крейсера "Москва" в Росії затримали командувача Чорноморського флоту РФ Ігоря Осипова. За його словами, флагман ЧМФ не лише сам потонув, а й "потопив кар'єру віцеадмірала".

"Цікава (і поки неперевірена інформація): крейсер "Москва" не тільки потонув сам, а й потопив кар'єру командувача Чорноморського флоту РФ. ЗМІ та соцмережі пишуть, що віцеадмірала Ігоря Осипова вже заарештовано", — повідомив Пономарьов у своєму Facebook.

[ + – ] У РФ затримали командувача ЧМФ Ігоря Осипова після потоплення крейсера "Москва"

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов також повідомив, що з ракетного крейсера "Москва", який пішов на дно Чорного моря, змогли врятувати лише 58 людей із 510 членів екіпажу. Опозиціонер після можливої загибелі понад 450 російських моряків закликав владу країни оголосити загальнонаціональну жалобу.

Нагадаємо, ввечері, 13 квітня з'явилася інформація про влучення протикорабельних ракет "Нептун" у ракетний крейсер "Москва". Міністерство оборони РФ у ніч з 13 на 14 квітня заявило, що на борту флагмана Чорноморського флоту Росії сталася пожежа після детонації боєзаряду, проте у відомстві "не знають" причин, через які сталася НС.

Увечері, 14 квітня, Міноборони країни-агресора повідомило, що ракетний крейсер "Москва" потонув у Чорному морі. За даними відомства, НС сталася під час буксирування корабля. У ЗМІ також з'явилася інформація, що на борту ракетного крейсера "Москва", крім крилатих ракет, могла бути ядерна зброя.