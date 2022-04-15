После взрыва на крейсере "Москва" погиб командир корабля Антон Куприн, - МВД (фото)

Капитан 1 ранга ЧМФ РФ участвовал в нападении на остров Змеиный и угрожал украинским военнослужащим ликвидацией.

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В Черном море после потопления ракетного крейсера "Москва", который был подбит вечером 13 апреля, погиб капитан флагмана Черноморского флота РФ Антон Куприн. Эту информацию в своем Telegram-канале сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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По его словам, капитан 1 ранга Антон Куприн погиб после в результате взрыва и пожара на ракетном крейсере "Москва".

"Капитан 1 ранга, командир крейсера "Москва" — Куприн Антон Валерьевич — погиб во время взрыва и пожара на борту бывшего флагмана Черноморского флота РФ. Не скорбим", — сообщил Геращенко в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Антон Куприн с другими моряками ЧМФ РФ участвовал в нападении на остров Змеиный и угрожал украинским военнослужащим ликвидацией.

[ + – ] Погиб командир ракетного крейсера "Москва" Антон Куприн

О гибели командира ракетного крейсера "Москва" также сообщает Telegram-канал "Новости Вооруженных сил Украины". Как говорится в публикации, капитан Антон Куприн отдавал приказы на обстрел крылатыми ракетами украинских городов.

[ + – ] Погиб командир ракетного крейсера "Москва" Антон Куприн

В базе "Миротворца" сказано, что ракетный крейсер "Москва" под руководством Антона Куприна под видом учений находился в Средиземном море, откуда совершались ракетные удары по Сирии.

"Участник открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022 г. Участник нападения на украинскую погранзаставу на острове Змеиный 24 февраля 2022 года. Принимает участие в геноциде украинского народа", — говорится в профайле командира "Москвы".

[ + – ] Погиб командир ракетного крейсера "Москва" Антон Куприн

По предварительным данным экс-депутата Государственной думы Ильи Пономарева, после потопления ракетного крейсера "Москва" в России был задержан командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов. По его словам, флагман ЧМФ не только сам утонул, но и "потопил карьеру вице-адмирала".

"Интересная (и пока непроверенная информация): крейсер "Москва" не только утонул сам, но и потопил карьеру командующего Черноморским флотом РФ. СМИ и соцсети пишут, что вице-адмирал Игорь Осипов уже арестован", — сообщил Пономарев в своем Facebook.

[ + – ] В РФ задержали командующего ЧМФ Игоря Осипова после потопления крейсера "Москва"

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев также сообщил, что с ракетного крейсера "Москва", который ушел на дно Черного моря, смогли спасти только 58 человек из 510 членов экипажа. Оппозиционер после возможной гибели свыше 450 российских моряков призвал власти страны объявить общенациональный траур.

Напомним, вечером 13 апреля появилась информация о попадании противокорабельных ракет "Нептун" в ракетный крейсер "Москва". Министерство обороны РФ в ночь с 13 на 14 апреля заявило, что на борту флагмана Черноморского флота России произошел пожар после детонации боезаряда, однако в ведомстве "не знают" причины, из-за которой случилось ЧП.

Вечером 14 апреля Минобороны страны-агрессора сообщило, что ракетный крейсер "Москва" утонул в Черном море. По данным ведомства, ЧП произошло во время буксировки корабля. В СМИ также появилась информация, что на борту ракетного крейсера "Москва", помимо крылатых ракет, могло находиться ядерное оружие.