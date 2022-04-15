На борту утонувшего крейсера "Москва" могло быть ядерное оружие, — эксперт

По словам Андрея Клименко, флагман ЧМФ РФ являлся носителем ядерного оружия, а боеголовки могли разместить в качестве дополнения к крылатым ракетам.

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На борту ракетного крейсера "Москва", который ушел на дно в Черном море, могли находиться ядерные боеголовки. Об этом в своем Facebook сообщил главный редактор издания BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

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По его словам, боеголовки могли разместить на борту ракетного крейсера "Москва" вне штата в качестве дополнения к крылатым ракетам.

Клименко отметил, что флагман Черноморского флота РФ, который утонул в Черном море, являлся носителем ядерного оружия.

"Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты? Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ", — продолжил журналист в своей публикации.

Главный редактор издания BlackSeaNews также заявил, что Турция, Болгария, Румыния и Грузия должны немедленно присоединиться к расследованию инцидента с ядерными боеголовками РФ, которые могли быть размещены на борту ракетного крейсера "Москва".

[ + – ] Ракетный крейсер "Москва" мог перевозить ядерное оружие

Напомним, вечером 13 апреля в СМИ появилась информация о подбитии ракетного крейсера "Москва" в Черном море. Ветеран войны на Донбассе Александр Карпюк утверждал, что флагман ЧМФ России был поражен противокорабельными ракетами "Нептун".

В ночь с 13 на 14 апреля Министерство обороны страны-агрессора сообщило о пожаре на борту крейсера "Москва". Однако, в ведомстве "не знают", по какой причине произошло ЧП на флагмане Черноморского флота РФ.

14 апреля Одесская ОВА предупреждала, что ВС РФ могут нанести ракетные удары по региону, пытаясь отомстить за подбитие ракетного крейсера "Москва". Вечером этого же дня Министерство обороны России официально признало, что флагман ЧМФ утонул в Черном море.