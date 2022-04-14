ВС РФ могут обстрелять Одессу в ответ за крейсер "Москва", — военная администрация (видео)

Одесская область, по словам спикера ОВА Сергея Братчука, готова к любому сценарию, в том числе к ракетным ударам оккупантов.

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ВС РФ, пытаясь отомстить за ракетный крейсер "Москва", могут нанести ракетные удары по территории Одессы. Об этом в видеообращении предупредил спикер Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

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В частности, он поблагодарил украинским военнослужащим за подбитие ракетного крейсера "Москва", который считается флагманом Черноморского флота России.

"Черное море не гостинное для россиян. Эти прогнозы сбылись благодаря нашему единству и нашим Вооруженным силам", — продолжил Братчук и предупредил, что ВС РФ могут готовить военный ответ, пытаясь отомстить за свой ракетный крейсер "Москва".

Спикер Одесской ОВА заявил, что регион готов к любому сценарию, а Силы обороны контролируют ситуацию в области. Помимо этого, как утверждает Сергей Братчук, ВС РФ могут нанести ракетные удары по областному центру.

"Район является живым военным организмом, который отслеживает все возможные риски активизации действий врага. Естественно, остается высокая вероятность нанесения ракетных ударов по нашему городу и региону. Держим строй, поскольку это нужно для нашего региона… Добро пожаловать в ад. Пусть Москва горит", — подытожил спикер в видеообращении от 14 апреля.

[ + – ] ВС РФ могут нанести ракетные удары по Одессе в ответ за крейсер "Москва"

Напомним, вечером 13 апреля появилась информация о подбитии российского ракетного крейсера "Москва" в Черном море. По словам ветерана войны на Донбассе Александра Карпюка, флагман ЧМФ РФ был подбит украинскими ракетами "Нептун". Офис президента Украины подтвердил, что на борту крейсера "Москва" вспыхнул пожар.

В ночь с 13 на 14 апреля Минобороны России сообщило, что на флагмане Черноморского флота РФ сдетонировал боезапас, а экипаж судна был эвакуирован. Вместе с этим, в ведомстве страны-агрессора "не знают", что привело к пожару на "Москве".

14 апреля украинские СМИ сообщили, что ракетный крейсер "Москва" утонул в Черном море. По данным журналистов, флагман ЧМФ РФ перестал подавать сигнал SOS примерно около 1:00 ночи по киевскому времени.