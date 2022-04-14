ЗС РФ можуть обстріляти Одесу у відповідь за крейсер "Москва", — військова адміністрація (відео)

Одеська область, за словами спікера ОВА Сергія Братчука, готова до будь-якого сценарію, зокрема ракетних ударів окупантів.

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ЗС РФ, намагаючись помститися за ракетний крейсер "Москва", можуть завдати ракетних ударів по території Одеси. Про це у відеозверненні попередив речник Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

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Зокрема, він подякував українським військовослужбовцям за підбиття ракетного крейсера "Москва", який вважається флагманом Чорноморського флоту Росії.

"Чорне море не гостинне для росіян. Ці прогнози справдилися завдяки нашій єдності та нашим Збройним силам", — продовжив Братчук і попередив, що ЗС РФ можуть готувати воєнну відповідь, намагаючись помститися за свій ракетний крейсер "Москва".

Спікер Одеської ОВА заявив, що регіон готовий до будь-якого сценарію, а Сили оборони контролюють ситуацію в області. Крім цього, як стверджує Сергій Братчук, ЗС РФ можуть завдати ракетних ударів по обласному центру.

"Район є живим військовим організмом, який відстежує всі можливі ризики активізації дій ворога. Звісно, залишається висока ймовірність нанесення ракетних ударів по нашому місту та регіону. Тримаємо стрій, оскільки це потрібно для нашого регіону… Ласкаво просимо до пекла. Нехай Москва горить", — підсумував спікер у відеозверненні від 14 квітня.

[ + – ] ЗС РФ можуть завдати ракетних ударів по Одесі у відповідь за крейсер "Москва"

Нагадаємо, увечері 13 квітня з'явилася інформація про підбиття російського ракетного крейсера "Москва" у Чорному морі. За словами ветерана війни на Донбасі Олександра Карпюка, флагман ЧМФ РФ було підбито українськими ракетами "Нептун". Офіс президента України підтвердив, що на борту крейсера "Москва" спалахнула пожежа.

У ніч із 13 на 14 квітня Міноборони Росії повідомило, що на флагмані Чорноморського флоту РФ здетонував боєзапас, а екіпаж судна було евакуйовано. Водночас у відомстві країни-агресора "не знають", що призвело до пожежі на "Москві".

14 квітня українські ЗМІ повідомили, що ракетний крейсер "Москва" потонув у Чорному морі. За даними журналістів, флагман ЧМФ РФ перестав подавати сигнал SOS приблизно о 01:00 за київським часом.