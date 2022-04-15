На борту крейсера "Москва", що потонув, могла бути ядерна зброя, — експерт

За словами Андрія Клименка, флагман ЧМФ РФ був носієм ядерної зброї, а боєголовки могли розмістити як доповнення до крилатих ракет.

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На борту ракетного крейсера "Москва", який пішов на дно в Чорному морі, могли бути ядерні боєголовки. Про це у своєму Facebook повідомив головний редактор видання BlackSeaNews, керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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За його словами, боєголовки могли розмістити на борту ракетного крейсера "Москва" поза штатом як доповнення до крилатих ракет.

Клименко зазначив, що флагман Чорноморського флоту РФ, який потонув у Чорному морі, був носієм ядерної зброї.

"Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на карті? Координати? Це компетенції РБ ООН, МАГАТЕ", — продовжив журналіст у своїй публікації.

Головний редактор видання BlackSeaNews також заявив, що Туреччина, Болгарія, Румунія та Грузія повинні негайно приєднатися до розслідування інциденту з ядерними боєголовками РФ, які могли бути розміщені на борту ракетного крейсера "Москва".

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Нагадаємо, увечері 13 квітня в ЗМІ з'явилася інформація про підбиття ракетного крейсера "Москва" в Чорному морі. Ветеран війни на Донбасі Олександр Карпюк стверджував, що флагман ЧМФ Росії був уражений протикорабельними ракетами "Нептун".

У ніч із 13 на 14 квітня Міністерство оборони країни-агресора повідомило про пожежу на борту крейсера "Москва". Проте у відомстві "не знають", чому сталася НП на флагмані Чорноморського флоту РФ.

14 квітня Одеська ОВА попереджала, що ЗС РФ можуть завдати ракетних ударів по регіону, намагаючись помститися за підбиття ракетного крейсера "Москва". Увечері цього ж дня Міністерство оборони Росії офіційно визнало, що флагман ЧМФ потонув у Чорному морі.