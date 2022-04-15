В Минобороны РФ подтвердили гибель командира крейсера "Москва"

Капитан первого ранга Антон Куприн погиб во время пожара на корабле.

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Высшее военное руководство России подтвердило гибель командира ракетного крейсера ВМФ РФ "Москва", капитана первого ранга Куприна Антона Валерьевича. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Государственной пограничной службы, цитируя заявление Минобороны РФ.

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По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, Куприн погиб во время взрыва и пожара на борту корабля.

Имя капитана Куприна занесено в базу сайта "Миротворец", где опубликован его послужной список и карьера военного.

"Российский военный преступник, российский оккупант. Дата рождения: 03.08.1978. Участник нападения на украинскую погранзаставу на о. Змеиный 24.02.2022 г. По состоянию на 2021 — командир ГРКР "Москва", капитан 1 ранга", — говорится в сообщении сайта.

Также упоминается участие Куприна в сирийской операции. Фрегат "Адмирал Эссен" под его командованием несколько раз в составе ударной группы кораблей Черноморского флота под видом учений находились в восточной части Средиземного моря, откуда наносились ракетные удары по территории Сирии.

Напомним, что вместе с ракетным крейсером ВМФ России "Москва" в Черном море затонули две ядерные боеголовки. Также сообщалось, что 452 моряков из членов экипажа корабля погибли.

13 апреля флагман Черноморского флота ВМФ России крейсер "Москва" был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины. Спустя некоторое время поступило сообщение, что крейсер с большими повреждениями на буксире отправился в сторону Севастополя и, не дойдя до места назначения, затонул.