Війська РФ перевели артилерійський катер ВМСУ в окупований Севастополь (відео)

Це вже не перше судно, яке окупанти вивезли, в Новоросійськ були перекинуті інші три катери з Бердянська та Маріуполя.

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Російські військові перекинули український МБАК до окупованого Севастополя. Про це повідомляє "Мілітарний".

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У соціальних мережах з'явилося відео буксирування малого броньованого артилерійського катера (МБАК) до акваторії Південної бухти — це окупована військово-морська база України в Севастополі.

Частину маневрів катер робив сам, що говорить про справність ходової частини катера, а також про здатність окупантів керувати українським катером. Однак точно встановити, який борт, на відео неможливо. Загарбники зафарбували бортовий номер і назву судна. Мета перекидання до Севастополя також незрозуміла.

Раніше російські війська вже захопили три МБАК на базах в Азовському морі — "Акерман" і "Вишгород" у Бердянську та "Кременчук" у Маріуполі. Їх перевезли до Новоросійська разом із іншими плавзасобами Морської охорони Держприкордонслужби України.

[ + – ] Захоплені МБАКи в Новоросійську

Проєкт 58155 "Гюрза-М" — це малий броньований катер, який будували в Миколаєві. Він був створений із метою втілити в залізі концепцію створення "москітного флоту" у Військово-морських силах. Усього збудували 8 катерів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, окупанти РФ залишили мітки "Z" на острові Зміїний.

8 травня ЗСУ знищили російський катер "Раптор", який грав важливу роль у Балтійському флоті РФ.