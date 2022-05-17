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Военный Фокус Российско-украинская война

Войска РФ перевели артиллерийский катер ВМСУ в оккупированный Севастополь (видео)

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Захваченный МБАК в Севастополе

Это уже не первое судно, которое оккупанты вывезли, в Новороссийск были переброшены другие три катера из Бердянска и Мариуполя.

Российские военные перебросили украинский МБАК в оккупированный Севастополь. Об этом сообщает Милитарный.

В социальных сетях появилось видео буксировки малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) в акваторию Южной бухты — это оккупированная военно-морская база Украины в Севастополе.

Часть маневров катер совершал сам, что говорит об исправности ходовой части катера, а также способности оккупантов управлять украинским катером. Однако точно установить, какой именно борт на видео невозможно. Захватчики закрасили бортовой номер и название судна. Цель переброски в Севастополь также неясна.

Ранее российские войска уже захватили три МБАК на базах в Азовском море — "Акерман" и "Вышгород" в Бердянске и "Кременчук" в Мариуполе. Их перевезли в Новороссийск вместе с другими плавсредствами Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

захват гюрз
Захваченные МБАКи в Новороссийске

Проект 58155 "Гюрза-М" — это малые бронированные катера, которые строили в Николаеве. Он был создан с целью воплотить в железе концепцию создания "москитного флота" в Военно-морских силах. Всего построили 8 катеров.

Напомним, по данным СМИ, оккупанты РФ оставили метки "Z" на острове Змеиный.

8 мая ВСУ уничтожили российский катер "Раптор", который играл важную роль в Балтийском флоте РФ.