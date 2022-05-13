Окупанти РФ залишили мітки "Z" на острові Зміїний, — ЗМІ (фото)

Журналісти припускають, що росіяни пригнали на острів плавучий кран, щоб підняти з дна затонулий десантний катер типу "Серна".

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Супутник Maxar зафіксував на острові Зміїний позначки у вигляді літери "Z". Про це повідомляє проєкт "Схеми".

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Журналісти зазначають, що біля острова також помічено плавучий кран, який загарбники могли транспортувати із Севастополя для підняття затонулого десантного катера типу "Серна".

Знімки із супутника було зроблено 12 травня. Плавучий кран з'явився поблизу місця, де, ймовірно, було потоплено російський катер 7 травня, унаслідок ефективної роботи ударного безпілотника "Байрактар".

Також повідомляється, що схожий плавучий кран раніше був зафіксований в одній з бухт "Севастополя", де базуються військові судна Чорноморського флоту РФ.

Острів Зміїний перебуває під контролем Збройних Сил РФ понад два місяці, його захопили ще в перші дні відкритого воєнного вторгнення Росії в Україну. Українські військові у відповідь на пропозицію здатись нецензурно послали російських окупантів, які припливли до острова на крейсері "Москва". Ця фраза стала одним із символів опору України, а її автором став військовослужбовець Роман Грибов.

Раніше Фокус розповідав, що CNN показав супутникові знімки острова Зміїний. Компанія Maxar Technology зазначила, що ЗСУ знищили російський десантний корабель "Серна". Біля острова знаходиться наступна ціль "Нептуна" — баржа з вантажопідіймальним краном.

Водночас радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив, що росіяни безуспішно намагаються взяти острів Зміїний під свій контроль. Про це функціонер розповів, підтвердивши ураження корабля тилового забезпечення "Всеволод Бобров". При цьому Арестович порівняв розміри острова Зміїний з "чотирьома футбольними полями", зазначивши, що завзятість російських окупантів у спробах захопити цю територію нагадують йому село Чорнобаївка Херсонської області, де ЗСУ регулярно знищують велике скупчення техніки ворога.