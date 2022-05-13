Підбитий корабель РФ та зруйновані будівлі: CNN показав супутникові знімки острова Зміїний

Компанія Maxar Technology зазначила, що ЗСУ знищили російський десантний корабель "Серна". Біля острова знаходиться наступна ціль "Нептуна" — баржа з вантажопідіймальним краном.

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Американський телеканал CNN опублікував нові супутникові фотографії острова Зміїний на півдні України, які надала компанія Maxar Technology.

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На кадрах видно ракетний удар біля острова 12 травня. Два стовпи диму видно поруч із російським десантним кораблем "Серна" в Чорному морі. Судно робить крутий поворот, коли ракета потрапляє у воду.

Поруч з островом видно баржу з вантажопідіймальним краном і затонуле судно. Maxar ідентифікувала його як другий десантний корабель "Серна". На знімках можна побачити останні пошкодження будівель на острові.

Як саме затонуло російське судно, залишається незрозумілим. Reuters пише, що корабель "Серна" знищили неподалік морського кордону України з Румунією.

"За останні тижні Збройні Сили України неодноразово та успішно знищували російські сили та техніку на острові Зміїний", — зазначило агентство.

Журналісти CNN згадали заяву 8 травня голови Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука. Він казав, що, крім двох патрульних катерів типу "Раптор", постраждав десантний катер. Українські військові знищили на острові вертоліт ЗС РФ.

Братчук 12 травня заявив, що російське допоміжне судно "Всеволод Бобров" спалахнуло. Його відбуксирували до Севастополя з району Зміїного острова. Корабель зайшов у Чорне море з Балтики у січні 2022 року, на його борту було 24 члени екіпажу.

[ + – ] Корабель "Всеволод Бобров" зайшов у Чорне море з Балтики

Корабля "Всеволод Бобров" нема на супутникових знімках. Кореспонденти CNN не можуть підтвердити заяву Братчука про знищення судна. Росія не підтверджує втрату жодного з вищезгаданих кораблів.

Відновлення бойових дій у районі острова Зміїний може перерости в битву за контроль над західним узбережжям Чорного моря, пише Reuters з посиланням на оцінку деяких представників Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що військова розвідка Великобританії інформувала про цілі ЗС РФ зміцнитися на острові Зміїний, щоб контролювати північно-західну частину Чорного моря.

Волонтери InformNapalm 10 травня опублікували запис розмов окупантів з острова Зміїний після знищення двох VIP-катерів "Раптор". Російський військовий просив підтримку з повітря після того, як їх за їхніми позиціями випустили чотири ракети.

ЗСУ змогли знищити безпілотником Bayraktar російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" на острові Зміїний.