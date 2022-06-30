РФ вывела пять из семи подводных лодок из Севастополя, — СМИ

По информации журналистов, четыре из них находятся в состоянии готовности к ведению боевых действий, а еще одна подлодка — на ходовых испытаниях. Все субмарины являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Из оккупированного Россией Севастополя в море выведены пять из семи подводных лодок, которые находятся в составе Черноморского флота РФ. Об этом сообщает корреспондент издания "Крым. Реалии".

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По информации журналистов, четыре из них находятся в состоянии готовности к ведению боевых действий, а еще одна подлодка — на ходовых испытаниях.

Известно, что две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок находятся в Южной бухте Севастополя. Субмарины были пришвартованы к причалам на восточном берегу бухты.

В составе ЧФ РФ есть шесть подлодок проекта "Варшавянка", эти судна являются носителями крылатых ракет типа "Калибр":

Б-261 "Новороссийск";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старый Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпино".

Кроме того, в ЧМФ России есть подводная лодка "Алроса" проекта 877В "Палтус". Она отошла от заводского причала в Килен-бухте и вышла на внешний рейд Севастополя. Она также может выпускать крылатые ракеты "Калибр" после проведенной модернизации.

Напомним, 17 мая сообщалось, что войска РФ перевели артиллерийский катер военно-морских сил Украины в Севастополь. Также в Новороссийск были переброшены другие три катера из Бердянска и Мариуполя.

Ранее, 16 апреля украинские разведчики заявляли, что армия России разместила возле Севастополя почти 40 боевых кораблей и катеров. Российское командование также отправило два больших корабля и одно противолодочное судно.