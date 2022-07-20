В РФ утилізують найбільшу у світі атомну субмарину "Дмитро Донський"
Узятий на озброєння у 1980-му році підводний човен був головним судном проєкту 941 "Акула". Загалом було збудовано шість таких субмарин.
Військово-морський флот РФ утилізує найбільший у світі атомний підводний човен "Дмитро Донський". Про це повідомляє "РИА Новости".
З російського флоту вивели для подальшої утилізації найбільший атомний підводний човен "Дмитро Донський", який надійшов на озброєння в 1980 році. Субмарина була головною у межах проєкту 941 "Акула". У 2002 році вона пройшла модернізацію та була обладнана установками для випробувань ракет "Булава".
Її водотоннажність складає 48 000 тонн — це найбільша у світі атомна субмарина. Всього було збудовано шість суден за проєктом 941, з яких три утилізовано. "Дмитро Донський" був у строю як досвідчений корабель, а ще два з кодовою назвою ТК-17 і ТК-20 знаходяться в резерві.
Також зазначається, що найменування "Дмитро Донський" вже привласнили іншому підводному човну класу "Борей-А" проєкту 955А. Його заклали в 2021 році.
Основні характеристики:
- довжина — 172 м;
- ширина — 23,3 м;
- висота — 26 м;
- швидкість підводна — 27 вузлів (50 км/год);
- швидкість надводна — 12 вузлів (22 км/год);
- гранична глибина занурення — 400 м;
- автономність — 120 діб;
- екіпаж — 114 моряків і 51 офіцер.
На озброєнні підводного човна знаходилися торпедні апарати, балістичні ракети, ракето-торпеди та засоби ППО.
Нагадаємо, у травні Чорноморський флот РФ завершив ремонт найстарішого підводного човна "Алроса". Після заводських і відомчих випробувань вона знову почне працювати.
Раніше повідомлялося, що в РФ розробили гібридний патрульний корабель-підводний човен BOSS.