В РФ утилізують найбільшу у світі атомну субмарину "Дмитро Донський"

Узятий на озброєння у 1980-му році підводний човен був головним судном проєкту 941 "Акула". Загалом було збудовано шість таких субмарин.

Військово-морський флот РФ утилізує найбільший у світі атомний підводний човен "Дмитро Донський". Про це повідомляє "РИА Новости".

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З російського флоту вивели для подальшої утилізації найбільший атомний підводний човен "Дмитро Донський", який надійшов на озброєння в 1980 році. Субмарина була головною у межах проєкту 941 "Акула". У 2002 році вона пройшла модернізацію та була обладнана установками для випробувань ракет "Булава".

Її водотоннажність складає 48 000 тонн — це найбільша у світі атомна субмарина. Всього було збудовано шість суден за проєктом 941, з яких три утилізовано. "Дмитро Донський" був у строю як досвідчений корабель, а ще два з кодовою назвою ТК-17 і ТК-20 знаходяться в резерві.

Також зазначається, що найменування "Дмитро Донський" вже привласнили іншому підводному човну класу "Борей-А" проєкту 955А. Його заклали в 2021 році.

Основні характеристики:

довжина — 172 м;

ширина — 23,3 м;

висота — 26 м;

швидкість підводна — 27 вузлів (50 км/год);

швидкість надводна — 12 вузлів (22 км/год);

гранична глибина занурення — 400 м;

автономність — 120 діб;

екіпаж — 114 моряків і 51 офіцер.

На озброєнні підводного човна знаходилися торпедні апарати, балістичні ракети, ракето-торпеди та засоби ППО.

Нагадаємо, у травні Чорноморський флот РФ завершив ремонт найстарішого підводного човна "Алроса". Після заводських і відомчих випробувань вона знову почне працювати.

Раніше повідомлялося, що в РФ розробили гібридний патрульний корабель-підводний човен BOSS.