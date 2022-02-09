RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

У РФ розробили гібридний патрульний корабель-підводний човен BOSS (фото)

249
розробка корабля підводного човна
Фото: РИА-Новости | "Вартовий"

Розробники заявляють, що на борту можуть бути безпілотники, а на озброєнні торпеди й установки з керованими ракетами.

Російське конструкторське бюро "Рубін" розробило нову версію патрульного корабля "Вартовий", який здатний занурюватися під воду. Про це повідомляє РІА “Новости”.

Вказується, що судно розробляли на експорт. Воно поєднує в собі переваги надводного патрульного корабля та підводного човна. Корабель на світовому ринку називатиметься BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry). Заявлені характеристики "Вартового":

  • довжина — близько 72 метрів
  • водотоннажність — 1300 тонн
  • максимальна швидкість — 21 вузол (близько 38 км/год)
  • дальність ходу — 4 тис. миль (7400 км) на швидкості до 10 вузлів
Важливо
Понад 100 катерів-дронів на рік. Навіщо Туреччина готує морський рій безпілотників

Заявляється, що спочатку корабель було розроблено у 2021 році. Нинішні доопрацювання покращили його функціональність за рахунок більших розмірів. А нові обводи та завали забезпечують судну більшу стабільність і зменшують радіолокаційну помітність.

корабель страж
На озброєнні в BOSS будуть 324 мм торпеди

Як озброєння пропонується встановити малокаліберну автоматичну гармату, дві пускові установки для керованих ракет і 4 324-мм торпедні апарати. Залежно від версії, BOSS можуть оснащувати двома герметичними ангарами для шлюпок, озброєнням для оглядових груп або безпілотниками.

boss
В ангарі корабля можуть бути безпілотники

Для патрулювання води судно може використовувати як станцію радіолокації, так і гідроакустичні антени. Розробники заявляють, що "Вартовий" створюють із можливістю внесення змін до конструкції під вимоги замовника.

корабель бос
Довжина корабля становитиме близько 72 метри
Фото: РИА-Новости

Нагадаємо, до Чорного моря вирушило 6 великих десантних кораблів РФ, які можуть взяти участь в атаці на Україну з моря.

Раніше повідомлялося, що США побудує військовий корабель із лазерними установками за 4 млрд доларів.