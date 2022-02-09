У РФ розробили гібридний патрульний корабель-підводний човен BOSS (фото)

Розробники заявляють, що на борту можуть бути безпілотники, а на озброєнні торпеди й установки з керованими ракетами.

Російське конструкторське бюро "Рубін" розробило нову версію патрульного корабля "Вартовий", який здатний занурюватися під воду. Про це повідомляє РІА “Новости”.

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Вказується, що судно розробляли на експорт. Воно поєднує в собі переваги надводного патрульного корабля та підводного човна. Корабель на світовому ринку називатиметься BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry). Заявлені характеристики "Вартового":

довжина — близько 72 метрів

водотоннажність — 1300 тонн

максимальна швидкість — 21 вузол (близько 38 км/год)

дальність ходу — 4 тис. миль (7400 км) на швидкості до 10 вузлів

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Заявляється, що спочатку корабель було розроблено у 2021 році. Нинішні доопрацювання покращили його функціональність за рахунок більших розмірів. А нові обводи та завали забезпечують судну більшу стабільність і зменшують радіолокаційну помітність.

[ + – ] На озброєнні в BOSS будуть 324 мм торпеди

Як озброєння пропонується встановити малокаліберну автоматичну гармату, дві пускові установки для керованих ракет і 4 324-мм торпедні апарати. Залежно від версії, BOSS можуть оснащувати двома герметичними ангарами для шлюпок, озброєнням для оглядових груп або безпілотниками.

[ + – ] В ангарі корабля можуть бути безпілотники

Для патрулювання води судно може використовувати як станцію радіолокації, так і гідроакустичні антени. Розробники заявляють, що "Вартовий" створюють із можливістю внесення змін до конструкції під вимоги замовника.

[ + – ] Довжина корабля становитиме близько 72 метри Фото: РИА-Новости

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