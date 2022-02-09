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Военный Фокус

В РФ разработали гибридный патрульный корабль-подлодку BOSS (фото)

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разработка корабля подлодки
Фото: РИА-Новости | "Страж"

Разработчики заявляют, что на борту могут быть беспилотники, а на вооружении торпеды и установки с управляемыми ракетами.

Российское конструкторское бюро "Рубин" разработало новую версию патрульного корабля "Страж", который способен погружаться под воду. Об этом сообщает РИА Новости.

Указывается, что судно разрабатывали для экспорта. Оно сочетает в себе преимущества надводного патрульного корабля и подводной лодки. Корабль на мировом рынке будет называться BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry). Заявленные характеристики "Стража":

  • длина — около 72 метров
  • водоизмещение — 1300 тонн
  • максимальная скорость — 21 узел (около 38 км/ч)
  • дальность хода — 4 тыс. миль (7400 км) на скорости до 10 узлов
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Заявляется, что первоначально корабль был разработан в 2021 году. Нынешние доработки улучшили его функциональность за счет больших размеров. А новые обводы и завалы обеспечивают судну большую стабильность и уменьшают радиолокационную заметность.

корабль страж
На вооружение у BOSS будут 324-мм торпеды

В качестве вооружение предлагается установить малокалиберную автоматическую пушку, две пусковые установки для управляемых ракет и 4 324-мм торпедных аппарата. В зависимости от версии, BOSS могут оснащать двумя герметичными ангарами для шлюпок, вооружением для досмотровых групп или беспилотниками.

boss
В ангаре корабля могут быть беспилотники

Для патрулирования воды судно может использовать как радиолокационную станцию, так и гидроакустические антенны. Разработчики заявляют, что "Страж" создают с возможностью внесения изменений в конструкцию под требования заказчика.

корабль босс
Длина корабля составит около 72 метра
Фото: РИА-Новости

Напомним, в Черное море направилось 6 больших десантных кораблей РФ, которые могут принять участие в атаке на Украину с моря.

Ранее сообщалось, что США построит военный корабль с лазерными установками за 4 млрд долларов.