В РФ разработали гибридный патрульный корабль-подлодку BOSS (фото)
Разработчики заявляют, что на борту могут быть беспилотники, а на вооружении торпеды и установки с управляемыми ракетами.
Российское конструкторское бюро "Рубин" разработало новую версию патрульного корабля "Страж", который способен погружаться под воду. Об этом сообщает РИА Новости.
Указывается, что судно разрабатывали для экспорта. Оно сочетает в себе преимущества надводного патрульного корабля и подводной лодки. Корабль на мировом рынке будет называться BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry). Заявленные характеристики "Стража":
- длина — около 72 метров
- водоизмещение — 1300 тонн
- максимальная скорость — 21 узел (около 38 км/ч)
- дальность хода — 4 тыс. миль (7400 км) на скорости до 10 узлов
Заявляется, что первоначально корабль был разработан в 2021 году. Нынешние доработки улучшили его функциональность за счет больших размеров. А новые обводы и завалы обеспечивают судну большую стабильность и уменьшают радиолокационную заметность.
В качестве вооружение предлагается установить малокалиберную автоматическую пушку, две пусковые установки для управляемых ракет и 4 324-мм торпедных аппарата. В зависимости от версии, BOSS могут оснащать двумя герметичными ангарами для шлюпок, вооружением для досмотровых групп или беспилотниками.
Для патрулирования воды судно может использовать как радиолокационную станцию, так и гидроакустические антенны. Разработчики заявляют, что "Страж" создают с возможностью внесения изменений в конструкцию под требования заказчика.
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