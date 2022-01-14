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Военный Фокус

США построит военный корабль с лазерами за $4 млрд (фото, видео)

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Арли Берк , миноносец,
Фото: US Navy | Военный корабль

На корабле под кодовым названием DDG(X) будут мощнейшие лазерные установки и площадка для ракет.

На днях во время симпозиума в Арлингтоне (штат Вирджиния) руководство американского флота раскрыло новые подробности о DDG(X), который может стать крупнейшим военным кораблем, построенным ВМС США за последние 20 лет. Об этом сообщает USNI News.

ВМФ США сообщили, что успешно испытали лазерное оружие, поразив плавающую мишень на Ближнем Востоке.

В планах руководства военно-морского флота США разработать новое поколение крупных кораблей с гиперзвуковыми ракетами и мощными лазерными установками.

Разработка с кодовым названием DDG(X) должна быть запущена в производство с 2028 года. Стоимость корабля прогнозируется в пределах 3,5-4 млрд долларов.

DDG(X) станет крупнейшим военным кораблем, построенным ВМС США за 20 лет. На днях во время симпозиума в Арлингтоне (штат Вирджиния) представители флота раскрыли новые подробности об этом корабле.

Американский корабль, вмс
Американский корабль с кодовым названием DDG(X)

На корме планируется разместить две лазерных установки мощностью 600 кВт, что в 10 раз мощнее любого из существующих лазеров, которые сейчас находятся на вооружении американской армии и флота. В носовой части будет еще одна установка на 120 кВт, а также 12 пусковых ячеек для ракет.

Предполагается, что в дальнейшем, пусковая площадка для ракет может быть укомплектована новейшими гиперзвуковыми ракетами американского ВПК.

Гиперзвуковые ракеты достигают целей на более низких высотах, по сравнению с баллистическими. Скорость, которую они развивают, как минимум в пять раз превышает скорость звука, то есть более 6 тыс. км/ч.

Десантно-вертолетный транспортный док, USS Portland , LPD 27)
Десантно-вертолетный транспортный док USS Portland (LPD 27) демонстрирует, как работает лазерная установка.

Информация о планах Пентагона построить новое поколение военных кораблей появляется на фоне новой гонки вооружений. Как известно, главные ее участники: США, Китай и Россия.

USS Portland, корабль
Внутри USS Portland
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Потенциальная модель DDG(X) тестируется в Центре ВМС США в Кардероке.
USS Portland, корабль
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Ранее Фокус сообщал, что Турция готовится принять в строй своего флота корвет Ufuk. Этот корабль будет первым разведывательным судном турецких ВМС. Продолжительность автономной работы Ufuk в море — 45 суток.