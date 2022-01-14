США построит военный корабль с лазерами за $4 млрд (фото, видео)

На корабле под кодовым названием DDG(X) будут мощнейшие лазерные установки и площадка для ракет.

На днях во время симпозиума в Арлингтоне (штат Вирджиния) руководство американского флота раскрыло новые подробности о DDG(X), который может стать крупнейшим военным кораблем, построенным ВМС США за последние 20 лет. Об этом сообщает USNI News.

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[ + – ] ВМФ США сообщили, что успешно испытали лазерное оружие, поразив плавающую мишень на Ближнем Востоке.

В планах руководства военно-морского флота США разработать новое поколение крупных кораблей с гиперзвуковыми ракетами и мощными лазерными установками.

Разработка с кодовым названием DDG(X) должна быть запущена в производство с 2028 года. Стоимость корабля прогнозируется в пределах 3,5-4 млрд долларов.

DDG(X) станет крупнейшим военным кораблем, построенным ВМС США за 20 лет. На днях во время симпозиума в Арлингтоне (штат Вирджиния) представители флота раскрыли новые подробности об этом корабле.

[ + – ] Американский корабль с кодовым названием DDG(X)

На корме планируется разместить две лазерных установки мощностью 600 кВт, что в 10 раз мощнее любого из существующих лазеров, которые сейчас находятся на вооружении американской армии и флота. В носовой части будет еще одна установка на 120 кВт, а также 12 пусковых ячеек для ракет.

Предполагается, что в дальнейшем, пусковая площадка для ракет может быть укомплектована новейшими гиперзвуковыми ракетами американского ВПК.

Гиперзвуковые ракеты достигают целей на более низких высотах, по сравнению с баллистическими. Скорость, которую они развивают, как минимум в пять раз превышает скорость звука, то есть более 6 тыс. км/ч.

[ + – ] Десантно-вертолетный транспортный док USS Portland (LPD 27) демонстрирует, как работает лазерная установка.

Информация о планах Пентагона построить новое поколение военных кораблей появляется на фоне новой гонки вооружений. Как известно, главные ее участники: США, Китай и Россия.

[ + – ] Внутри USS Portland [ + – ] Потенциальная модель DDG(X) тестируется в Центре ВМС США в Кардероке.

Ранее Фокус сообщал, что Турция готовится принять в строй своего флота корвет Ufuk. Этот корабль будет первым разведывательным судном турецких ВМС. Продолжительность автономной работы Ufuk в море — 45 суток.