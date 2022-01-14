США побудує військовий корабель за $4 млрд. З лазерами та гіперзвуковими ракетами (фото, відео)

На кораблі під кодовою назвою DDG(X) будуть найпотужніші лазерні установки та майданчик для ракет.

Днями під час симпозіуму в Арлінгтоні (штат Вірджинія) керівництво американського флоту розкрило нові подробиці про DDG(X), який може стати найбільшим військовим кораблем, збудованим ВМС США за останні 20 років. Про це повідомляє USNI News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] ВМФ США повідомили, що успішно випробували лазерну зброю, вразивши ціль на воді на Близькому Сході.

У планах керівництва військово-морського флоту США розробити нове покоління великих кораблів з гіперзвуковими ракетами та потужними лазерними установками.

Розробка з кодовою назвою DDG(X) має бути запущена у виробництво з 2028 року. Вартість корабля прогнозується в межах 3,5-4 млрд доларів.

DDG(X) стане найбільшим військовим кораблем, збудованим ВМС США за 20 років. Нещодавно під час симпозіуму в Арлінгтоні (штат Вірджинія) представники флоту розкрили нові подробиці про цей корабель.

[ + – ] Американський корабель з кодовою назвою DDG(X)

На кормі планується розмістити дві лазерні установки потужністю 600 кВт, що в 10 разів потужніше за будь-який з наявних лазерів, які наразі перебувають на озброєнні американської армії та флоту. У носовій частині буде ще одне встановлення на 120 кВт, а також 12 пускових осередків для ракет.

Передбачається, що надалі пусковий майданчик для ракет може бути укомплектований новітніми гіперзвуковими ракетами американського ВПК.

Гіперзвукові ракети досягають цілей на нижчих висотах порівняно з балістичними. Швидкість, яку вони розвивають, щонайменше вп'ятеро перевищує швидкість звуку, тобто понад 6 тис. км/год.

[ + – ] Десантно-гелікоптерний транспортний док USS Portland (LPD 27) демонструє, як працює лазерна установка.

Інформація про плани Пентагону збудувати нове покоління військових кораблів з'являється на фоні нової гонки озброєнь. Як відомо, головні її учасники: США, Китай та Росія.

[ + – ] Усередині USS Portland [ + – ] Потенційна модель DDG(X) тестується у Центрі ВМС США в Кардерок.

Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина готується прийняти в дію свого флоту корвет Ufuk. Цей корабель буде першим розвідувальним судном турецьких ВМС. Тривалість автономної роботи Ufuk у морі – 45 діб.