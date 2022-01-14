США побудує військовий корабель за $4 млрд. З лазерами та гіперзвуковими ракетами (фото, відео)
На кораблі під кодовою назвою DDG(X) будуть найпотужніші лазерні установки та майданчик для ракет.
Днями під час симпозіуму в Арлінгтоні (штат Вірджинія) керівництво американського флоту розкрило нові подробиці про DDG(X), який може стати найбільшим військовим кораблем, збудованим ВМС США за останні 20 років. Про це повідомляє USNI News.
У планах керівництва військово-морського флоту США розробити нове покоління великих кораблів з гіперзвуковими ракетами та потужними лазерними установками.
Розробка з кодовою назвою DDG(X) має бути запущена у виробництво з 2028 року. Вартість корабля прогнозується в межах 3,5-4 млрд доларів.
DDG(X) стане найбільшим військовим кораблем, збудованим ВМС США за 20 років. Нещодавно під час симпозіуму в Арлінгтоні (штат Вірджинія) представники флоту розкрили нові подробиці про цей корабель.
На кормі планується розмістити дві лазерні установки потужністю 600 кВт, що в 10 разів потужніше за будь-який з наявних лазерів, які наразі перебувають на озброєнні американської армії та флоту. У носовій частині буде ще одне встановлення на 120 кВт, а також 12 пускових осередків для ракет.
Передбачається, що надалі пусковий майданчик для ракет може бути укомплектований новітніми гіперзвуковими ракетами американського ВПК.
Гіперзвукові ракети досягають цілей на нижчих висотах порівняно з балістичними. Швидкість, яку вони розвивають, щонайменше вп'ятеро перевищує швидкість звуку, тобто понад 6 тис. км/год.
Інформація про плани Пентагону збудувати нове покоління військових кораблів з'являється на фоні нової гонки озброєнь. Як відомо, головні її учасники: США, Китай та Росія.
Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина готується прийняти в дію свого флоту корвет Ufuk. Цей корабель буде першим розвідувальним судном турецьких ВМС. Тривалість автономної роботи Ufuk у морі – 45 діб.