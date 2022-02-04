Более 100 катеров-дронов в год. Зачем Турция готовит морской рой беспилотников

Турция сегодня — крупнейший производитель БПЛА, включая первый в мире серийный многоцелевой боевой беспилотник. Правда, о стремлении Турции к разработке безэкипажных надводных кораблей (USV) известно не так много. Но именно благодаря разработкам безэкипажных кораблей, БПЛА, а также большого числа беспилотных наземных аппаратов (UGV) и автономных подводных аппаратов (AUV), Турция уверенно идет к тому, чтобы стать лидером рынка беспилотных систем вооружения.

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный беспилотным катерам Турции.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Несколько стран по всему миру уже развернули безэкипажные вооруженные и невооруженные суда для операций по обезвреживанию мин и защиты гаваней. Турция намерена еще больше расширить эти возможности, создавая торпедные и ракетоносные AUSV. Вооружение этих безэкипажных судов включает в себя не только противотанковые управляемые ракеты (ATGM) с дальностью около восьми километров, но даже противокорабельные ракеты (AShM) Atmaca с дальностью более 220 км.

Появление в Эгейском море множества таких многоцелевых AUSV настолько изменит баланс военно-морских сил так, что греческие ВМС вряд ли смогут сгладить разницу в качестве и количестве.

Важно

Красная заря: Вьетнам разрабатывает боевой БПЛА чтобы дать отпор Китаю

Широкий спектр потенциальных применений позволяет USV взять на себя многие обязанности, которые в настоящее время выполняют экипажные корабли. Кроме USV для противодействия сухопутному вооружению (AsuW) и траления мин, турецкие верфи разработали USV для противолодочной войны (ASW), разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), радиоэлектронной борьбы и даже пожаротушения. Компания Aselsan даже разработала USV, которые могут проводить автономные операции и действовать в рое. Разработав все эти типы судов одновременно всего за несколько лет, Турция, похоже, позиционирует себя как абсолютного лидера на рынке AUSV.

Конструкции турецких безэкипажных судов также имеют все шансы на успех на экспортном рынке, точно так же, как турецкие боевые беспилотники. Турция – первая страна, которой удалось совместить надежность и доступность беспилотных систем с эффективными результатами на поле боя. Именно привлекательность этих систем для иностранных заказчиков может стать залогом их успеха, в отличие от других проектов USV по всему миру, произведенных в небольших количествах. В декабре 2021 года сообщалось, что верфь ARES находится на финальной стадии переговоров с двумя европейскими странами насчет продажи безэкипажных судов серии ULAQ.

[ + – ] На AUSV ULAQ установлен комплекс вооружения Yalman, который может нести до четырех ПТРК L-UMTAS, восемь управляемых ракет Cirit, четыре ПЗРК SUNGUR или комбинацию этих видов вооружения

ULAQ AUSV, разработанный верфью ARES и Meteksan Defence, получит честь стать первым в мире готовым к эксплуатации AUSV после успешного завершения огневых испытаний в мае 2021 года. Вскоре за этим последуют испытания судна ПЛО ULAQ: верфь ARES наращивает производство, чтобы выпускать по 50 ПЛО ULAQ в год. В сочетании с производством USV на других турецких верфях, Турция может производить более 100 (вооруженных) безэкипажных судов в год. Все AUSV оснащены инфракрасными башнями и радарами переднего обзора (FLIR), что позволяет находить цели на больших расстояниях и быстро перехватывать их на скорости около 50 узлов.

[ + – ] Типы USV, предлагаемые верфью ARES в настоящее время

RD09 и NB57 от верфи Sedef – первые в мире проекты многоцелевых AUSV.

К их конструкции добавлены два уменьшенных аутриггера, которые могут вмещать по одному дополнительному боевому модулю – в общей сложности боевых модулей будет три. Типовое вооружение NB57 может состоять из четырех 324-мм легких торпед ORKA дальностью свыше 25 км для борьбы с вражескими подводными лодками и до восьми управляемых ракет Roketsan Cirit и 12,7-мм боевых модулей для противодействия надводным кораблям. NB57 может обнаруживать вражеские подводные лодки с помощью гидролокатора и двадцати пусковых установок сонобуев, расположенных на задней палубе. RD09/NB57 может похвастаться дальностью хода около 1100 км и способностью работать без дозаправки в течение четырех дней.

[ + – ] Рекламное видео о RD09 и NB57

В декабре 2021 года верфь Dearsan представила свою собственную линейку USV, состоящую из 11-метрового USV 11 и 15-метрового USV 15. Проекты Dearsan имели большой успех в Нигерии и Туркменистане – не исключено, что эти же страны приобретут безэкипажные суда Dearsan. USV 11 может быть вооружен оружейной установкой Yalman или боевым модулем с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом. USV 15 несет либо два боевых модуля Yalman, либо два дистанционных боевых модуля. Существует также специальный разведывательный вариант USV 15.

[ + – ] Линейка USV компании Dearsan

Небольшие размеры турецких AUSV позволяют легко транспортировать их по воздуху и дорогам и даже развертывать с затапливаемых палуб десантных платформ (LPD) и десантных вертолетных доков (LHD).

В частности, для Турции это означает, что LHD TCG Anadolu может стать первым в мире кораблем, способным развертывать как БПЛА, так и безэкипажные суда.

Другие военные корабли, вроде фрегатов, также смогут запускать и возвращать AUSV с помощью своих бортовых кранов. Это значительно расширяет их диапазон и сферу применения, а также позволяет надводным боевым кораблям нести собственное сопровождение в виде AUSV при проходе в спорных водах, таких как Ормузский пролив. Разработка более крупных безэкипажных судов соответствует намерениям Турции стать лидером на рынке беспилотных платформ в воздухе, над и под водой.

Важно