Красная заря: Вьетнам разрабатывает боевой БПЛА чтобы дать отпор Китаю

Вьетнам стремится наилучшим образом включить БПЛА в оборонительную стратегию страны. Возможно, на сегодняшний день оборонная промышленность Вьетнама и не готова самостоятельно наладить разработку и выпуск беспилотников и боеприпасов для них. Но благодаря передаче технологий из Беларуси и Израиля все может измениться в течение десятилетия — и тогда в списке пользователей вооруженных беспилотников появится еще одна страна.

Вьетнам пытается закрыть свои потребности в области безопасности, поддерживая крупный военный аппарат, оснащенный в основном советским оружием. Эти войска можно быстро усилить массовыми резервными силами, вооруженными всем подряд – от советских винтовок времен Второй мировой войны до американских основных боевых танков (МВТ) 1960-х годов. Современного оборудования на вооружении Вьетнамской народной армии (ВНА) относительно мало. Вьетнам предпочитает модернизировать существующее вооружение, чтобы сохранить его актуальность в ХХІ веке. Яркий пример этому – проект модернизации танка Т-54М3.

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Фокус перевел новый разбор аналитика Стейна Митцера, автора военного блога Oryx, посвященный новому БПЛА Вьетнама.

Столь уникальный подход привел к тому, что типы оборудования, типичные для армий такого размера, как вьетнамская, либо отсутствуют, либо приобретаются относительно поздно. За последнее десятилетие Вьетнам направил большую часть своих средств на модернизацию и расширение противовоздушной обороны, систем береговой обороны (СБО) и военно-морского флота, чтобы улучшить свои возможности сдерживания все более настойчивого Китая в Южно-Китайском море. С этой точки зрения приобретение боевых беспилотников (БПЛА) едва ли является главным приоритетом Вьетнама.

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Однако, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, можно привести достаточно доводов в пользу закупки недорогих БПЛА. Вьетнамские народные ВВС (VPAF) практически лишены штурмовых самолетов, и в будущем конфликте с Китаем их флот Су-27 и Су-30 будет сражаться с численно превосходящими китайскими реактивными самолетами. Для обеспечения ближней авиационной поддержки наземных войск практически не останется самолетов, а последние вьетнамские ударные вертолеты Ми-24А были списаны в конце 2000-х годов без замены.

Конкретные признаки того, что Вьетнам может продвинуться вперед в создании ударных беспилотников, впервые появились в сентябре 2020 года, когда на выставке в честь 11-го партийного съезда ВНА был представлен проект двухосного БПЛА. Беспилотник, предположительно разработанный компанией Viettel Group, которая занимается большинством вьетнамских проектов БПЛА, нес под крыльями два макета ракеты "воздух-земля" (AGM). О беспилотнике известно немногое, кроме того, что он уже провел свой первый успешный испытательный полет.

Хотя фюзеляж беспилотника находится на стадии раннего прототипа, уже заметно его сходство с БПЛА Anka компании Turkish Aerospace Industries (TAI). Такое сходство, скорее всего, чисто случайно, поскольку о военном сотрудничестве Вьетнама с Турцией ничего не известно. Интересными дополнениями к конструкции являются большой горб для антенны спутниковой связи (SATCOM) и выпуклость для радара с синтезированной апертурой (SAR) под фюзеляжем, указывающие на то, что беспилотник предназначен для выполнения задач разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

[ + – ] Интересным дополнением к конструкции является большой горб для антенны спутниковой связи (SATCOM)

Новый беспилотник – не первый крупный БПЛА, созданный во Вьетнаме. Свой самый большой дрон страна представила еще в 2015 году.

Беспилотник MALE с размахом крыльев 22 метра, получивший обозначение HS-6L, предположительно был разработан совместно с Беларусью. Хотя (невооруженный) проект должен был пройти летные испытания в 2016 году, о нем не поступало новостей с момента презентации в 2015 году. Утверждалось, что дальность полета HSL-6 составляет около 4 тысяч км, а продолжительность полета – 35 часов, что делает его идеально подходящим для патрулирования обширных участков Южно-Китайского моря.

Вместо разработки отечественного БЛА класса MALE, похоже, предпочтение отдали покупке иностранной разработки. В июне 2018 года было объявлено, что две израильские компании, Aeronautics и Israeli Aerospace Industries, предлагают свои прототипы большого БПЛА для нужд Вьетнама. В декабре 2018 года стало известно, что Вьетнам заключил сделку на 160 миллионов долларов США на покупку трех IAI Heron. Эта сделка в конечном итоге не состоялась, что говорит о некоторой нерешительности Вьетнама в отношении приобретения БЛА того же класса, что и MALE.

[ + – ] HS-6L – совместная разработка Академии наук Вьетнама и Беларуси

Что в итоге было реализовано, так это лицензионное производство компанией Viettel израильского беспилотника Orbiter 3. В 2017 году эта компания представила новый БПЛА (VT-Swift), который очень похож на израильский Aeronautics Orbiter 3. Вьетнам уже эксплуатировал Orbiter 2 и ранее заявлял о заинтересованности в приобретении Orbiter 3 вместе с передачей технологий в 2015 году. VT-Swift может летать по заранее запрограммированным маршрутам, следуя по путевым точкам с помощью бортового устройства GPS, и использовать свое электрооптическое оборудование для проведения разведки или обозначения целей для артиллерии.

[ + – ] VT-Swift – лицензионный вариант израильского Orbiter-3

Поскольку Вьетнам продолжит идти своим путем в решении оборонных задач, возможно, в один прекрасный день в стране появятся собственные БПЛА. Несомненно, Вьетнам стремится найти наилучшее применение БПЛА и наилучшим образом включить их в оборонительную стратегию страны – либо в качестве разведывательных средств, либо в боевой роли как более дешевой альтернативы реактивным самолетам вроде Су-30. Неизвестно, способна ли оборонная промышленность Вьетнама в настоящее время справиться с задачей разработки БПЛА и боеприпасов для них. Благодаря передаче технологий она может достичь такого потенциала в течение десятилетия, и в списке пользователей вооруженных беспилотников появится еще одна страна.

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