История двух легенд. МиГ-21 против F-104A

В 1971 году состоялся первый воздушный бой сверхзвуковых самолетов над Индийским субконтинентом. Самолеты МиГ-21ФЛ ВВС Индии (IAF) сражались с истребителями F-104A Starfighter ВВС Пакистана (PAF). МиГ-21ФЛ оказался на высоте – но на самом ли деле он был лучше?

В 1971 году состоялся первый воздушный бой сверхзвуковых самолетов над Индийским субконтинентом. Самолеты МиГ-21ФЛ ВВС Индии (IAF) сражались с истребителями F-104A Starfighter ВВС Пакистана (PAF). МиГ-21ФЛ победил по очкам, сбив от трех до пяти F-104A. Но на самом ли деле МиГ-21 был лучше? Возможно, успех был обусловлен лучшей стратегией и численным превосходством ВВС Индии?

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Фокус перевел текст Чарли Гао, посвященный двум легендарным истребителям времен прошлого века.

Боя между двумя самолетами ждали многие, поскольку F-104 и МиГ-21 во многом конкурировали. Оба самолета – легкие сверхзвуковые перехватчики с небольшим многоцелевым потенциалом. Оба поступили на вооружение в конце 1950-х годов. На F-104 были установлены прямые крылья, а на МиГ-21 – дельтавидные. Хотя оба самолета короткое время находились во Вьетнаме в 1960-х годах, они не сталкивались друг с другом в бою.

Индия впервые получила МиГ-21 (вариант F-13) в дополнение к стареньким британским истребителям в январе 1963 года. Шестью самолетами оснастили 28-ю эскадрилью "Первых сверхзвуковых". Семь пилотов из этого подразделения прошли подготовку в СССР.

[ + – ] Боя между двумя самолетами ждали многие, поскольку F-104 (на схеме) и МиГ-21 во многом конкурировали

В ходе обучения произошло несколько инцидентов, в результате которых было потеряно три МиГ-21Ф-13. В марте 1965 года их заменили еще четырьмя МиГ-21Ф-13 и двумя МиГ-21ПФ, в результате чего число МиГов, состоящих на вооружении 28-й эскадрильи, достигло девяти.

28-я эскадрилья была готова к началу индо-пакистанской войны 1965 года и участвовала в сопровождении и боевом воздушном патрулировании. Примечательно, что тогда произошло столкновение ракет R-3S с истребителями PAF F-86 Sabre, но ракеты не сработали.

После потери двух МиГ-21 в результате атаки авиабазы 28-я эскадрилья была отозвана с фронта. Некоторые F-104A также участвовали в войне 1965 года, но тогда эти два самолета не сталкивались друг с другом.

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К началу индо-пакистанской войны 1971 года ВВС Индии получили больше МиГ-21, на этот раз модернизированных до варианта МиГ-21ФЛ. Ими были оснащены восемь эскадрилий, включая 28-ю. Пять из этих эскадрилий были направлены на запад, на территорию современного Пакистана. Другие три действовали на востоке, в границах современной Бангладеш.

Три эскадрильи МиГов, направленные на восток, почти не встретили сопротивления в воздухе. Их поддерживали многие другие подразделения, имевшие на вооружении Folland Gnats и Hawker Hunters, а противодействие было слабым. Истребители ВВС Пакистана на востоке были представлены одной эскадрильей из девятнадцати F-86 Sabres, только восемь из которых были оснащены ракетами AIM-9B.

Именно во время воздушной войны над Бангладеш ВВС Индии одержали свою первую победу на МиГ-21. В ходе воздушного налета на аэродром МиГ-21ФЛ двадцать восьмой эскадрильи сбил пакистанский F-86 Sabre двумя ракетами "воздух-воздух" R-3S. МиГи также использовались для нанесения ударов во время конфликта – в частности, удара по месту заседания кабинета министров правительства Восточного Пакистана.

На западе МиГи столкнулись с более сильным противодействием. Там ВВС Пакистана использовали самолеты Shenyang J-6 (вариант МиГ-19), F-104A и Mirage IIIE. Считалось, что Mirage IIIE превосходит все самолеты, которыми располагали пакистанцы, благодаря усовершенствованной радарной системе. Пакистан также использовал американские наземные радиолокационные станции для наведения своих истребителей. У Индии подобных систем было меньше, но она также полагалась на сеть наземных наблюдателей с УКВ-радиостанциями.

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Первое столкновение F-104 с МиГ-21 произошло 12 декабря 1971 года, когда два МиГ-21ФЛ ВВС Индии были подняты в воздух для перехвата двух F-104A, совершавших обстрел авиабазы. При виде перехватчиков ведомый пакистанский истребитель немедленно свернул и прекратил контакт. Затем МиГ-21 приблизился и выпустил ракеты Р-3С, отклоненные ложными тепловыми целями F-104A. После этого МиГ-21 приблизился на 300 метров и добил МиГ из орудия.

Еще два F-104 были сбиты позже, сопровождая бомбардировщики ВВС Пакистана. Несмотря на хорошие результаты в боях с F-104, МиГи ВВС Индии также понесли потери. Шесть МиГ-21ФЛ были потеряны в бою. Один был потерян в результате дружественного огня другого МиГ-21, четыре – при ударах с земли, и еще один – от удара F-86F Sabre ВВС Пакистана.

В стратегических отчетах обсуждались возможные причины неудовлетворительных показателей ВВС Пакистана во время конфликта. Ключевая станция радиолокационного наблюдения в Сакесаре была выведена из строя в ходе первой индийской контратаки с бомбардировкой 4 декабря, когда было уничтожено много самолетов на земле. Однако оба боя, в которых сбили F-104A, произошли вблизи южного побережья, далеко от радиолокационной станции в Сакесаре.

Наличие наземных станций, направляющих самолеты, представляется сомнительным преимуществом. Первый победный для МиГа перехват случился над территорией Индии, а остальные – над территорией Пакистана. Если наземные средства управления и вооружение могли сыграть роль в первой победе, то во второй победе они не помогали МиГам. Поскольку столкновения были локальными и небольшими, численное превосходство ВВС Индии не играло роли.

Что касается тренировок, ВВС Индии и Пакистана получили МиГ-21 и F-104 с интервалом в несколько лет друг от друга, поэтому пилоты обоих ВВС должны были быть относительно хорошо знакомы со своими типами самолетов. F-104 быстрее, но МиГ-21 имеет лучшие показатели устойчивости разворота и обладает лучшими летными характеристиками.

[ + – ] F-104 быстрее, но МиГ-21 имеет лучшие показатели устойчивости разворота и обладает лучшими летными характеристиками

После войны 1971 года МиГ-21 продолжали служить в ВВС, хотя в воздушных боях участвовали нечасто. В 1999 году МиГ-21 Бис ВВС Пакистана сбил самолет противолодочной обороны ВМС Пакистана, что привело к небольшому инциденту. Они также использовались для наземных операций по поддержке "Тигров освобождения Тамил-Илама" на Шри-Ланке.

Самолеты МиГ-21Бис продолжают стоять на вооружении ВВС Индии, хотя более старые МиГи, участвовавшие в войнах 1965 и 1971 годов, уже сняты с вооружения.

Об авторе

Чарли Гао изучал политологию и информатику в колледже Гриннелл и часто комментирует вопросы обороны и национальной безопасности.