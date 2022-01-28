Історія двох легенд. МіГ-21 проти F-104A

1971 року відбувся перший повітряний бій надзвукових літаків над Індійським субконтинентом. Літаки МіГ-21ФЛ ВПС Індії (IAF) билися з винищувачами F-104A Starfighter ВПС Пакистану (PAF). МіГ-21ФЛ виявився на висоті — але чи насправді він був кращим?

1971 року відбувся перший повітряний бій надзвукових літаків над Індійським субконтинентом. Літаки МіГ-21ФЛ ВПС Індії (IAF) билися з винищувачами F-104A Starfighter ВПС Пакистану (PAF). МіГ-21ФЛ переміг за очками, збивши від трьох до п'яти F-104A. Але чи насправді МіГ-21 був кращим? Можливо, успіх був обумовлений кращою стратегією та чисельною перевагою ВПС Індії?

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Фокус переклав текст Чарлі Гао, присвячений двом легендарним винищувачам часів минулого століття.

Бою між двома літаками чекали багато, оскільки F-104 і МіГ-21 багато в чому конкурували. Обидва літаки — легкі надзвукові перехоплювачі з невеликим багатоцільовим потенціалом. Обидва надійшли на озброєння наприкінці 1950-х років. На F-104 було встановлено прямі крила, але в МіГ-21 — дельтаподібні. Хоча обидва літаки короткий час перебували у В'єтнамі у 1960-х роках, вони не стикалися один з одним у бою.

Індія вперше отримала МіГ-21 (варіант F-13) на додачу до старих британських винищувачів у січні 1963 року. Шістьма літаками оснастили 28 ескадрилью "Перших надзвукових". Сім пілотів із цього підрозділу пройшли підготовку в СРСР.

[ + – ] Бою між двома літаками чекало багато, оскільки F-104 (на схемі) і МіГ-21 багато в чому конкурували

Під час навчання сталося кілька інцидентів, внаслідок яких було втрачено три МіГ-21Ф-13. У березні 1965 року їх замінили ще чотирма МіГ-21Ф-13 та двома МіГ-21ПФ, внаслідок чого кількість МіГів, що перебувають на озброєнні 28-ї ескадрильї, досягла дев'яти.

28-а ескадрилья була готова до початку індо-пакистанської війни 1965 року і брала участь у супроводі та бойовому повітряному патрулюванні. Примітно, що тоді сталося зіткнення ракет R-3S із винищувачами PAF F-86 Sabre, але ракети не спрацювали.

Після втрати двох МіГ-21 в результаті атаки авіабази 28-а ескадрилья була відкликана з фронту. Деякі F-104A також брали участь у війні 1965, але тоді ці два літаки не стикалися один з одним.

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На початок індо-пакистанської війни 1971 року ВПС Індії отримали більше МіГ-21, цього разу модернізованих до варіанту МіГ-21ФЛ. Ними були оснащені вісім ескадрилій, включаючи 28-у. П'ять із цих ескадрилій були спрямовані на захід, на територію сучасного Пакистану. Інші три діяли на сході, у межах сучасного Бангладеш.

Три ескадрильї МіГів, спрямовані на схід, майже не зустріли опору в повітрі. Їх підтримували багато інших підрозділів, що мали на озброєнні Folland Gnats та Hawker Hunters, а протидія була слабкою. Винищувачі ВПС Пакистану на сході були представлені однією ескадрильєю з дев'ятнадцяти F-86 Sabres, лише вісім з яких були оснащені ракетами AIM-9B.

Саме під час повітряної війни над Бангладеш ВПС Індії здобули свою першу перемогу на МіГ-21. Під час повітряного нальоту на аеродром МіГ-21ФЛ двадцять восьмої ескадрильї збив пакистанський F-86 Sabre двома ракетами "повітря-повітря" R-3S. МіГі також використовувалися для завдання ударів під час конфлікту — зокрема, удару по місцю засідання кабінету міністрів уряду Східного Пакистану.

На заході МіГи зіткнулися з більшою протидією. Там ВПС Пакистану використовували літаки Shenyang J-6 (варіант МіГ-19), F-104A та Mirage IIIE. Вважалося, що Mirage IIIE перевершує всі літаки, які мали пакистанці, завдяки вдосконаленій радарній системі. Пакистан також використав американські наземні станції радіолокації для наведення своїх винищувачів. Індія подібних систем мала менше, але вона також покладалася на мережу наземних спостерігачів з УКХ-радіостанціями.

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Перше зіткнення F-104 з МіГ-21 сталося 12 грудня 1971 року, коли два МіГ-21ФЛ ВПС Індії піднялися в повітря для перехоплення двох F-104A, які робили обстріл авіабази. Побачивши перехоплювачів, ведений пакистанський винищувач негайно згорнув і припинив контакт. Потім МіГ-21 наблизився і випустив ракети Р-3С, відхилені помилковими тепловими цілями F-104A. Після цього МіГ-21 наблизився на 300 метрів і добив МіГ із зброї.

Ще два F-104 було збито пізніше, супроводжуючи бомбардувальники ВПС Пакистану. Незважаючи на хороші результати у боях з F-104, МіГі ВПС Індії також зазнали втрат. Шість МіГ-21ФЛ були втрачені у бою. Один був втрачений внаслідок дружнього вогню іншого МіГ-21, чотири — через удари із землі, і ще один — від удару F-86F Sabre ВПС Пакистану.

У стратегічних звітах було обговорено можливі причини незадовільних показників ВПС Пакистану під час конфлікту. Ключову станцію радіолокаційного спостереження в Сакесарі було виведено з ладу під час першої індійської контратаки з бомбардуванням 4 грудня, коли було знищено багато літаків на землі. Проте обидва бої, в яких збили F-104A, сталися поблизу південного узбережжя, далеко від станції радіолокації в Сакесарі.

Наявність наземних станцій, що спрямовують літаки, є сумнівною перевагою. Перше переможне для МіГа перехоплення сталося над територією Індії, а решта — над територією Пакистану. Якщо наземні засоби управління та озброєння могли зіграти роль у першій перемозі, то у другій перемозі вони не допомагали МіГам. Оскільки зіткнення були локальними та невеликими, чисельна перевага ВПС Індії не грала ролі.

Що стосується тренувань, ВПС Індії та Пакистану отримали МіГ-21 та F-104 з інтервалом у кілька років один від одного, тому пілоти обох ВПС мали бути відносно добре знайомі зі своїми типами літаків. F-104 швидший, але МіГ-21 має кращі показники стійкості розвороту і має кращі льотні характеристики.

[ + – ] F-104 швидший, але МіГ-21 має кращі показники стійкості розвороту і має кращі льотні характеристики

Після війни 1971 МіГ-21 продовжували служити у ВПС, хоча в повітряних боях брали участь нечасто. 1999 року МіГ-21 Біс ВПС Пакистану збив літак протичовнової оборони ВМС Пакистану, що призвело до невеликого інциденту. Вони також використовувалися для наземних операцій з підтримки "Тигрів звільнення Таміл-Іламу" на Шрі-Ланці.

Літаки МіГ-21Біс продовжують стояти на озброєнні ВПС Індії, хоча старіші МіГи, що брали участь у війнах 1965 і 1971 років, вже знято з озброєння.

Про автора

Чарлі Гао вивчав політологію та інформатику в коледжі Ґріннелл і часто коментує питання оборони та національної безпеки.