Lockheed X-44 MANTA. Історія давно забутого літака
X-44 був одним із кількох проєктів, розроблених компанією Lockheed Martin і запропонованих ВПС США як новий погляд на стелс-літаки. На відміну від інших моделей, цей літак не мав хвоста.
X-44 MANTA, що розшифровується як Multi-Axis No Tail Aircraft, був футуристичним похідним від культового F-22 компанії Lockheed Martin. За даними журналу Air Force Magazine, компанія розробила та запропонувала ВПС США до шести різних планерів, схожих на F-22 Raptor. Жоден із них не схвалили, але цей конкретний проєкт зацікавив NASA як дослідницьку платформу для випробувань безхвостих конструкцій з використанням вектора тяги.
Познайомтеся з X-44 MANTA: Фокус переклав текст Калеба Ларсона, присвячений одному з надзвичайно незвичайних проєктів в історії авіації.
Проєкт Х-44: народжений для стелсу
X-44, як і його батько F-22, повинен був вийти дуже потайливим, у чомусь навіть перевершуючи свого предка. На рендерах проєкту X-44 видно, що він успадкував повітрозабірники F-22, призначені для розсіювання сигналу ворожих радарів усередині них, а не для відображення сигналів назовні.
Як і культовий стелс-бомбардувальник B-2, проєкт X-44 був безхвостим. Безхвості конструкції за своєю суттю більш потайливі, ніж інші хвостові літаки — X-44 повинен був залишатися майже непомітним для радарів. Замість стандартних поверхонь управління для маневрування в польоті MANTA маневрував за допомогою векторів тяги: вихлопні сопла двох двигунів могли спрямовувати вихлоп у різні боки.
Незважаючи на інноваційність, конструкції з вектором тяги не є чимось дивовижним. Одна з успішних російських розробок, що стоїть на озброєнні ВПС Індії — модифікація літака Су-30 компанії "Сухий" — має дуже високу маневреність завдяки соплам двигуна з вектором тяги.
Модифікована конструкція дельтовидного крила також має кілька переваг, порівняно зі своїм попередником. Завдяки своїй конструкції дельтаподібні крила мають більшу площу внутрішньої та зовнішньої поверхні, ніж традиційні стрілоподібні крила, і вміщують більше палива. Так звані мокрі крила, також відомі як вбудовані паливні баки, дозволяють зберігати більший обсяг палива всередині крил літака.
Такий спосіб зберігання палива є досить поширеним. Крім збільшення обсягу палива, перевагою X-44 став би більш аеродинамічний планер, що знижує опір у польоті.
X-44 MANTA від Lockheed Martin: втрачений назавжди
X-44 був одним із кількох проєктів, розроблених компанією Lockheed Martin і запропонованих ВПС США як новий погляд на стелс-планери. На відміну від інших моделей, цей літак не мав хвоста. Оскільки виробничі лінії F-22 давно зупинилися, навряд чи ми колись побачимо X-44 MANTA у польоті.
Про автора
Калеб Ларсон висвітлює питання оборони National Interest. Магістр державної політики, котрий пише на теми безпеки США та Росії, європейської оборони, а також політики та культури Німеччини.Важливо