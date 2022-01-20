Lockheed X-44 MANTA. Історія давно забутого літака

X-44 був одним із кількох проєктів, розроблених компанією Lockheed Martin і запропонованих ВПС США як новий погляд на стелс-літаки. На відміну від інших моделей, цей літак не мав хвоста.

X-44 MANTA, що розшифровується як Multi-Axis No Tail Aircraft, був футуристичним похідним від культового F-22 компанії Lockheed Martin. За даними журналу Air Force Magazine, компанія розробила та запропонувала ВПС США до шести різних планерів, схожих на F-22 Raptor. Жоден із них не схвалили, але цей конкретний проєкт зацікавив NASA як дослідницьку платформу для випробувань безхвостих конструкцій з використанням вектора тяги.

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Познайомтеся з X-44 MANTA: Фокус переклав текст Калеба Ларсона, присвячений одному з надзвичайно незвичайних проєктів в історії авіації.

Проєкт Х-44: народжений для стелсу

X-44, як і його батько F-22, повинен був вийти дуже потайливим, у чомусь навіть перевершуючи свого предка. На рендерах проєкту X-44 видно, що він успадкував повітрозабірники F-22, призначені для розсіювання сигналу ворожих радарів усередині них, а не для відображення сигналів назовні.

Як і культовий стелс-бомбардувальник B-2, проєкт X-44 був безхвостим. Безхвості конструкції за своєю суттю більш потайливі, ніж інші хвостові літаки — X-44 повинен був залишатися майже непомітним для радарів. Замість стандартних поверхонь управління для маневрування в польоті MANTA маневрував за допомогою векторів тяги: вихлопні сопла двох двигунів могли спрямовувати вихлоп у різні боки.

Незважаючи на інноваційність, конструкції з вектором тяги не є чимось дивовижним. Одна з успішних російських розробок, що стоїть на озброєнні ВПС Індії — модифікація літака Су-30 компанії "Сухий" — має дуже високу маневреність завдяки соплам двигуна з вектором тяги.

[ + – ] Су-30МКІ ВПС Індії

Модифікована конструкція дельтовидного крила також має кілька переваг, порівняно зі своїм попередником. Завдяки своїй конструкції дельтаподібні крила мають більшу площу внутрішньої та зовнішньої поверхні, ніж традиційні стрілоподібні крила, і вміщують більше палива. Так звані мокрі крила, також відомі як вбудовані паливні баки, дозволяють зберігати більший обсяг палива всередині крил літака.

Такий спосіб зберігання палива є досить поширеним. Крім збільшення обсягу палива, перевагою X-44 став би більш аеродинамічний планер, що знижує опір у польоті.

X-44 MANTA від Lockheed Martin: втрачений назавжди

X-44 був одним із кількох проєктів, розроблених компанією Lockheed Martin і запропонованих ВПС США як новий погляд на стелс-планери. На відміну від інших моделей, цей літак не мав хвоста. Оскільки виробничі лінії F-22 давно зупинилися, навряд чи ми колись побачимо X-44 MANTA у польоті.

[ + – ] Схема X-44 MANTA

Про автора

Калеб Ларсон висвітлює питання оборони National Interest. Магістр державної політики, котрий пише на теми безпеки США та Росії, європейської оборони, а також політики та культури Німеччини.

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