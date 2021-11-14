Чому МіГ-23 — можливо, найгірший винищувач в історії бойової авіації

Двох думок бути не може: МіГ-23 має дуже довгий, докладно документований і вкрай ганебний послужний список. Повний перелік його невдач занадто великий, щоб наводити його повністю, але кілька основних моментів.

Фокус переклав розбір Марка Епископоса — репортера з питань національної безпеки, присвячений найгіршому літаку в історії бойової авіації, а саме МіГу-23.

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Розробка та серійне виробництво складної техніки на кшталт реактивних винищувачів – завдання не з простих. За кожним кутом чатують на можливі невдачі, від недопрацьованих концепцій до поганого виконання. Навіть в успішних проектах рідко все рідко йде за планом: конструктор має справу з безперервним потоком складних інженерних рішень, які ще більше заплутують бюрократія, політика та бюджетні чинники.

Як вибрати найгірший винищувач усіх часів та народів? Спробуймо трохи структурувати це завдання за допомогою трьох критеріїв.

Винищувач повинен

бути серійним, прослужити не менше п'яти років як мінімум в одних ВПС та мати достатній бойовий досвід, щоб можна було реально оцінити його характеристики у неконтрольованому середовищі.

Ці три основні вимоги дозволяють відсіяти прототипи/експериментальні винищувачі на кшталт Grumman X-29 і Су-47, які заслуговують на окремий список, а також недопрацьовані винищувачі, які ніколи не випробовувалися на полі бою. З урахуванням цих застережень ми отримуємо найгірший винищувач в історії.

[ + – ] Радянський винищувач МіГ-23МФ

МіГ-23 (за класифікацією НАТО — Flogger), розроблений наприкінці 1960-х років як радянська відповідь на легендарний винищувач F-4 Phantom II, здавалося, був приречений на успіх на полі бою. МіГ-23 базувався на основі простої, але переконливої філософії дизайну: легкий одномоторний винищувач із змінною геометрією крила зберігав маневровість свого попередника МіГ-21, але отримав сучасну авіоніку, покращену керованість, велику дальність польоту, розширений комплекс озброєння і надійніші можливості.

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Все це мало призвести до створення потужного, універсального винищувача, здатного успішно виконувати функції атаки та перехоплення. Однак результати залишали бажати кращого. Радянський Союз мав намір створити машину для повітряних боїв, але наступні випробування показали, що західні аналоги, такі як F-15 Eagle, значно перевершують МіГ-23. Більше того, винищувач був нестійкий на великих кутах атаки; льотчики-випробувачі скаржилися на рискання на великих швидкостях і труднощі під час посадки в поганих погодних умовах.

Винищувач МіГ-23 був не тільки сумнозвісний своєю складністю в експлуатації, але й славився численними технічними відмовами. Наприклад, двигун Р-29 мав короткий термін служби і був схильний до перегріву, а конструктивні недоліки системи паливних баків усунули тільки на пізніших моделях. У деяких відносинах МіГ-23 став кроком назад порівняно з МіГ-21, а його експлуатаційні витрати були вищими, ніж у попередника.

[ + – ] Кабіна МіГ-23М Фото: Akpch

І все ж таки як він себе показав? Тут двох думок бути не може: МіГ-23 має дуже довгий, докладно документований і вкрай ганебний послужний список. Ось кілька головних моментів.

Під час арабо-ізраїльських воєн ізраїльські F-15 та F-16 збили понад десяток сирійських винищувачів МіГ-23.

Іракські винищувачі МіГ-23 зазнали нищівної поразки під час ірано-іракської війни, втрати склали, за деякими даними, до п'ятдесяти винищувачів проти іранських F-14, F-5 та F-4.

Єгипетські МіГ-21 регулярно перемагали в боях з лівійськими МіГ-23 під час лівійсько-єгипетської війни, а двох таких винищувачів було знищено двома американськими F-14 Tomcat під час сутички в Тобруку 1989 року.

Список невдач МіГ-23 був настільки вражаючим і послідовним, що цей літак заслужив сумнівну честь бути знятим із озброєння раніше, ніж його попередник МіГ-21. Радянські ВПС швидко перейшли на набагато вдаліший МіГ-27. Більшість замовників МіГ-23 із Варшавського блоку також знайшли вдаліші альтернативи за попередні десятиліття. Найбільшими операторами МіГ-23, що залишилися, залишаються Сирія і Північна Корея. МіГ-23 увійшов в історію військової авіації як серйозне нагадування про те, що навіть найнадійніші конструкторські концепції можна зіпсувати неякісним виконанням.