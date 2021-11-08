Бойовий музей. Танки та літаки СРСР досі на озброєнні армії КНДР

Навіть новітня північнокорейська гвинтівка Тип-88 явно створена на зразок радянського АК-74. Крім того, більша частина військово-повітряних сил Північної Кореї складається з понад 200 радянських та російських винищувачів, зокрема МіГ-29, Іл-28 та Су-25.

Північна Корея продовжує ракетні випробування, які Пхеньян назвав "серйозним попередженням" Південній Кореї. А значить, привид військового конфлікту все ще блукає Корейським півостровом, попри постійні спроби Вашингтона примирити Північ і Південь.

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Як Північна Корея стала великою регіональною ядерною та військовою державою?

Фокус переклав статтю Марка Епіскопоса, присвячену радянському внеску в силу армії та авіації КНДР.

Політика сонгун, або "армія насамперед", робить армію наріжним каменем організації північнокорейського суспільства. Крім того, пояснення багато в чому полягає в зовнішній допомозі; так, значна військова міць Північної Кореї могла б існувати без постійного потоку китайських економічних субсидій. Але є ще безпосереднє джерело зовнішньої допомоги Північній Кореї, яке залишається практично непоміченим для сучасних військових експертів. Оборонна промисловість Північної Кореї була заснована на радянському озброєнні та обладнанні, і сьогодні в основному складається з них.

Корейська Народно-Демократична Республіка виникла в 1948 році як побічний продукт післявоєнного устрою, у результаті якого Корея була розділена вздовж сумнозвісної 38-ї паралелі, а Північ та Південь увійшли до радянської та західної сфер впливу відповідно. Політбюро Йосипа Сталіна не гаяло часу, надавши північнокорейським збройним силам військову допомогу в сумі 200 мільйонів рублів у період з 1949 по 1952 рік. Перші радянські постачання складалися з 37 танків Т-34, десятків тисяч одиниць стрілецької зброї, мінометів, винищувачів Іл-10 та Як-9 та кількох видів гаубиць; близько 40 тисяч радянських військовослужбовців були направлені в країну не тільки для навчання північнокорейських сил, що зростають, але й для надання їм бойової та технічної підтримки під час Корейської війни 1950-1953 років.

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Після короткочасного дипломатичного затишшя в період правління Хрущова радянські військово-технічні постачання в Північну Корею відновилися в повному обсязі в середині 1960-х і тривали до середини 1980-х років. Сухопутні війська Північної Кореї отримали кількома партіями понад тисячу основних бойових танків Т-55 (частина з яких, як вважається, використовується досі), а також ліцензію на виробництво Т-62, внаслідок чого було створено п'ять вітчизняних моделей під назвою Чонма-хо.

Північна Корея поступово відмовилася від прямих радянських постачань на користь внутрішнього виробництва, але радянська ДНК пронизує оборонну промисловість Пхеньяну; наприклад, нинішній флагманський танк Pokpung-ho значною мірою запозичує дизайн Т-62 і Т-72, і, за деякими даними, навіть нового російського Т-90.

[ + – ] Танки Pokpung-ho на параді.

Що стосується стрілецької зброї, стандартні північнокорейські автомати Тип-58 та 68 засновані на ліцензіях Калашнікова на АК-47 та АКМ відповідно. Навіть їхня новітня гвинтівка Тип-88 явно створена за зразком радянського АК-74. Крім того, більша частина військово-повітряних сил Північної Кореї складається з понад 200 радянських та російських винищувачів, зокрема, МіГ-29, Іл-28 та Су-25. Сучасні сили ППО майже повністю складаються з радянських та російських зенітно-ракетних комплексів С-200, С-125 та С-75.

В історичному плані не викликає сумнівів, що оборонна промисловість Північної Кореї була заснована та підтримувалась за рахунок прямих радянських військово-технологічних постачань протягом пів століття, а також що радянська та ліцензована техніка продовжує становити основу нинішньої військової могутності Північної Кореї. Однак, наступниця СРСР виявилася не готовою виступати військовим бенефіціаром Пхеньяна; у 21 столітті ця роль перейшла до Китайської Народної Республіки, яка все більш активно обстоює свої геополітичні інтереси в регіоні Східної Азії.

[ + – ] КНДР єдина країна у світі, яка досі використовує фронтові бомбардувальники Іл-28

Про автора

Марк Епіскопос — науковий співробітник Center for the National Interest. Марк також навчається в аспірантурі історичного факультету Американського університету. Ця стаття була вперше опублікована у 2019 році та перевидається у зв'язку з інтересом читачів.