Урсула фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру на борту літака

Інцидент трапився, коли президентка Єврокомісії поверталася із саміту G20, який відбувся у Бразилії. Екіпаж літака звернувся по допомогу до людей із медичними знаннями на борту, на що відгукнулася фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, надала допомогу пасажиру під час польоту авіарейсу Swiss Air з Цюриха до Брюсселя. Одному з пасажирів стало зле. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Екіпаж звернувся до пасажирів із проханням про допомогу — і на нього відгукнулася чинна президентка Європейської комісії.

Інцидент стався в середу, за даними журналістів, Урсула фон дер Ляєн надавала першу допомогу пасажиру до моменту безпечного приземлення літака в Брюсселі. Після посадки пасажиром зайнялися вже медики.

Після цього фон дер Ляєн поспішила на чорному Mercedes на офіційну зустріч.

"Ми поверталися з Ріо до Брюсселя, коли інший пасажир потребував медичної допомоги під час польоту. Як це зазвичай буває в таких випадках, бортовий персонал авіакомпанії запитав, чи має хтось із пасажирів медичні знання", — розповіла про інцидент представниця Єврокомісії.

Bild зауважив, що фон дер Ляєн має медичну освіту. У 1991 році вона закінчила аспірантуру в Ганноверському університеті імені Лейбніца і здобула докторський ступінь із медицини.

Нагадаємо, 27 жовтня у Грузії блискавка двічі влучила в літак, який летів із грузинського міста Кутаїсі до Чехії.

У США пасажиру довелося посадити невеликий літак у Північній Кароліні, після того як знепритомнів пілот.