У Грузії блискавка двічі влучила в літак під час польоту: подробиці

Пасажири розповіли, що почули за вікном сильний звук. Бортпровідники оголосили про пошкодження системи захисту від блискавки.

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У Грузії блискавка двічі влучила в літак, який летів з грузинського міста Кутаїсі до Чехії. Про це пише місцеве видання News Georgia.

Борт авіакомпанії Wizz Air, який прямував з Кутаїсі до Праги, повернувся в аеропорт вильоту після удару блискавки.

Пасажири розповідають, що блискавка двічі вдарила у літак невдовзі після того, як він набрав висоти. Люди розповіли, що почули за вікном сильний звук.

Як повідомляється, бортпровідники оголосили про пошкодження системи захисту від блискавки та повідомили присутніх про повернення в Кутаїсі.

Ні аеропорт, ні Wizz Air досі інформацію не коментували.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що блискавка вдарила в будинок у Київській області. Він згорів дотла. Подія трапилася у селищі Глеваха Фастівського району.

Також повідомлялося, що канатна дорога з туристами повисла "на волосині" через влучання блискавки. Іноземці, які сиділи у кабінці, почали молитися та востаннє дзвонити своїм рідним та близьким. Вони думали, що за таких обставин не мають жодного шансу вижити.