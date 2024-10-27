В Грузии молния дважды попала в самолет во время полета: подробности

Пассажиры рассказали, что услышали за окном сильный звук. Бортпроводники объявили о повреждении системы защиты от молнии.

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В Грузии молния дважды попала в самолет, который летел из грузинского города Кутаиси в Чехию. Об этом пишет местное издание News Georgia.

Борт авиакомпании Wizz Air, который направлялся из Кутаиси в Прагу, вернулся в аэропорт вылета после удара молнии.

Пассажиры рассказывают, что молния дважды ударила в самолет вскоре после того, как он набрал высоту. Люди рассказали, что услышали за окном сильный звук.

Как сообщается, бортпроводники объявили о повреждении системы защиты от молнии и сообщили присутствующим о возвращении в Кутаиси.

Ни аэропорт, ни Wizz Air до сих пор информацию не комментировали.

Напомним, что ранее сообщалось, что молния ударила в дом в Киевской области. Он сгорел дотла. Происшествие случилось в поселке Глеваха Фастовского района.

Также сообщалось, что канатная дорога с туристами повисла "на волоске" из-за попадания молнии. Иностранцы, которые сидели в кабинке, начали молиться и в последний раз звонить своим родным и близким. Они думали, что при таких обстоятельствах не имеют никакого шанса выжить.