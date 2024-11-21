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Мир

Урсула фон дер Ляйен оказала первую помощь пассажиру на борту самолета

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен имеет медицинское образование

Инцидент произошел, когда президент Еврокомиссии возвращалась с саммита G20, который состоялся в Бразилии. Экипаж самолета обратился за помощью к людям с медицинскими знаниями на борту, на что откликнулась фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, оказала помощь пассажиру во время полета авиарейса Swiss Air из Цюриха в Брюссель. Одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Экипаж обратился к пассажирам с просьбой о помощи — и на нее откликнулась действующий президент Европейской комиссии.

Инцидент произошел в среду, по данным журналистов, Урсула фон дер Ляйен оказывала первую помощь пассажиру до момента безопасного приземления самолета в Брюсселе. После посадки пассажиром занялись уже медики.

После этого фон дер Ляйен поспешила на черном Mercedes на официальную встречу.

"Мы возвращались из Рио в Брюссель, когда другой пассажир нуждался в медицинской помощи во время полета. Как это обычно бывает в таких случаях, бортовой персонал авиакомпании спросил, имеет ли кто-то из пассажиров медицинские знания", — рассказала об инциденте представительница Еврокомиссии.

Bild отметил, что фон дер Ляйен имеет медицинское образование. В 1991 году она окончила аспирантуру в Ганноверском университете имени Лейбница и получила докторскую степень по медицине.

Напомним, 27 октября в Грузии молния дважды попала в самолет, который летел из грузинского города Кутаиси в Чехию.

В США пассажиру пришлось посадить небольшой самолет в Северной Каролине, после того как потерял сознание пилот.