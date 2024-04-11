Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Пассажир посадил небольшой самолет после того, как пилот потерял сознание (видео)

Пассажир посадил самолет, пилот потерял сознание, самолет, пилот погиб, скорая помощь, профессор, посадка самолета, аэропорт
Фото: YouTube | За штурвалом самолета находился 61-летний профессор университета

Во время полета у 61-летнего Джозефа Изатта возникли необъяснимые осложнения со здоровьем. На посадочной полосе на мужчину уже ждали медики, но его не удалось спасти.

Related video

В США пассажиру пришлось посадить небольшой самолет в Северной Каролине, когда с пилотом, известным профессором Университета Дьюка Джозефом Изаттом, случилась чрезвычайная ситуация со смертельным исходом. Об этом пишет New York Post.

61-летний мужчина находился за штурвалом самолета Cirrus SR-20, когда у него возникли необъяснимые осложнения со здоровьем. Безымянный пассажир, который был единственным человеком на борту кроме пилота, взял управление на себя и благополучно посадил самолет в международном аэропорту Роли-Дюрхем.

За ситуацией наблюдал Ивэн Колфилд, который позже поговорил с СМИ.

"Я знал, что стал свидетелем чего-то", — рассказал очевидец.

Колфилд, который состоит в команде Fuquay Fire Buffs, слушал радиосканер, отвозя свою дочь в аэропорт, когда услышал о происшествии. Он снял на мобильный телефон видео, как медики грузят человека на носилках в машину скорой помощи на посадочной полосе.

Пассажир посадил самолет, пилот потерял сознание, самолет, пилот погиб, скорая помощь, профессор, посадка самолета, аэропорт, университет Fullscreen
За свою карьеру Изатт опубликовал более 200 работ и имел более 75 патентов США
Фото: Duke University

Издание отмечает, что не сразу стало ясно, была ли смерть Изатта констатирована при посладке или позже в больнице. По данным радиодиспетчера аэропорта, человек на пассажирском сиденье взял на себя управление самолетом после того, как Изатт потерял сознание и "упал на рычаги управления".

Одномоторный самолет, который был зарегистрирован на пилота, вылетел из аэропорта Роли-Дюрхем в 15:30. Изатт был профессором инженерии и заведующим кафедрой биомедицинской инженерии в Университете Дьюка. Мужчина работал в учебном заведении с 2001 года и был специалистом в области медицинской визуализации.

За свою карьеру Изатт опубликовал более 200 работ и имел более 75 патентов США. Университет объявил о смерти профессора в понедельник, 8 апреля.

Ранее Фокус сообщал, что стюардесса рассказала о самых бесячих привычках пассажиров. Сиерра Мист часто рассказывает о своей работе бортпроводницей в социальных сетях. По ее словам, даже в тех рейсах, которые проходят гладко, люди ведут себя неподобающим образом.

Также стало известно, что женщина так любит железнодорожный вокзал, что решила назвать себя в его честь. Рехане Мэрилебон Хаваджа почти 20 лет проработала на станции и решила отметить эту знаменательную для нее дату необычным способом.