Пассажир посадил небольшой самолет после того, как пилот потерял сознание (видео)

Во время полета у 61-летнего Джозефа Изатта возникли необъяснимые осложнения со здоровьем. На посадочной полосе на мужчину уже ждали медики, но его не удалось спасти.

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В США пассажиру пришлось посадить небольшой самолет в Северной Каролине, когда с пилотом, известным профессором Университета Дьюка Джозефом Изаттом, случилась чрезвычайная ситуация со смертельным исходом. Об этом пишет New York Post.

61-летний мужчина находился за штурвалом самолета Cirrus SR-20, когда у него возникли необъяснимые осложнения со здоровьем. Безымянный пассажир, который был единственным человеком на борту кроме пилота, взял управление на себя и благополучно посадил самолет в международном аэропорту Роли-Дюрхем.

За ситуацией наблюдал Ивэн Колфилд, который позже поговорил с СМИ.

"Я знал, что стал свидетелем чего-то", — рассказал очевидец.

Колфилд, который состоит в команде Fuquay Fire Buffs, слушал радиосканер, отвозя свою дочь в аэропорт, когда услышал о происшествии. Он снял на мобильный телефон видео, как медики грузят человека на носилках в машину скорой помощи на посадочной полосе.

За свою карьеру Изатт опубликовал более 200 работ и имел более 75 патентов США Фото: Duke University

Издание отмечает, что не сразу стало ясно, была ли смерть Изатта констатирована при посладке или позже в больнице. По данным радиодиспетчера аэропорта, человек на пассажирском сиденье взял на себя управление самолетом после того, как Изатт потерял сознание и "упал на рычаги управления".

Одномоторный самолет, который был зарегистрирован на пилота, вылетел из аэропорта Роли-Дюрхем в 15:30. Изатт был профессором инженерии и заведующим кафедрой биомедицинской инженерии в Университете Дьюка. Мужчина работал в учебном заведении с 2001 года и был специалистом в области медицинской визуализации.

За свою карьеру Изатт опубликовал более 200 работ и имел более 75 патентов США. Университет объявил о смерти профессора в понедельник, 8 апреля.

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