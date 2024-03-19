Женщина так любит железнодорожный вокзал, что решила назвать себя в его честь (фото)

Рехане Мэрилебон Хаваджа почти 20 лет проработала на станции и решила отметить эту знаменательную для нее дату необычным способом.

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В Великобритании одна работница железной дороги так сильно любит вокзал в Лондоне, что добавила его название Мэрилебон к своему имени использовал акт гражданского состояния. Об этом пишет The Metro.

Имя очень похоже на Мэри. Рехане Мэрилебон Хаваджа оно так понравилось, что она даже сделала бы его своим первым именем, если бы ее дети не возражали. Сотрудница Chiltern Railways начала свою карьеру в компании в билетной кассе и с тех пор успела поработать на разных должностях, включая диспетчера, начальника и менеджера станции. Сейчас она работает по всей сети в качестве менеджера по охране и безопасности, но по-прежнему хранит в сердце свою любимую станцию.

В связи с тем, что вокзал Мэрилебон празднует свое 125-летие, она решила внести изменения, поскольку и сама приближается к 20-летию своей работы в компании Chiltern.

"Сама станция не очень большая. Но у нее есть душа. Чем больше я исследовала ее за время моего пребывания здесь, тем больше влюблялась в нее. Я действительно чувствую себя здесь как дома вдали от своего жилья. Мы знаем, что иногда что-то идет не так, и люди могут задерживаться. Но все здесь так усердно работают с улыбкой на лице. В этом есть что-то личное. Он теплый и гостеприимный. Не каждый лондонский вокзал такой. Я люблю здание, люблю людей и историю станции", — рассказала британка.

Женщина долгов время работала на станции в Лондоне Фото: Chiltern Railways

В рамках празднования 125-летия в прошлую пятницу, 15 марта, у входа на Харевуд-авеню были открыты новые инсталляции современного искусства.

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