Сидел в засаде: женщина помогла мужу отбиться от "хитрого" крокодила бревном (фото)

Энтони Жубер был на грани смерти, если бы не самоотверженное вмешательство его жены. Женщина рассказала, что увидела мужа по пояс в пасти животного и решила действовать.

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В ЮАР жена помогла своему мужу отбиться от четырех метрового крокодила, напав на хищника с бревном в руках. Об этом пишет Daily Star.

37-летний отец троих детей Энтони Жубер был на грани смерти, если бы не самоотверженное вмешательство его жены во время рыбалки на выходных. Сын мужчины Джей Пи забрасывал леску на плотине и подтягивал улов, когда тот зацепился за дерево. Пойманный им окунь болтался над водой, и Энтони сказал, что зайдет в озеро и распутает его.

"Этот крокодил, должно быть, сидел в засаде, потому что внезапно он вынырнул из воды, обхватил челюстями мою ногу и повалил меня. Повсюду была вода, затем он изменил хватку, зажал мою вторую ногу в пасти чуть ниже пояса и начал мотать головой влево и вправо с огромной силой. Я не видел своих ног и видел только его зубы и злые глаза, которые смотрели на меня, пока он медленно отступал к более глубокой воде, чтобы утащить меня на глубину и утопить. Я вспомнил о том, что нужно выколоть глаза, и с силой засунул в них большие пальцы. Животное просто трясло меня, как тряпичную куклу. На помощь пришел также мой босс Йохан", — рассказывал мужчина.

Семья с друзьями была на рыбалке Фото: Jamie Pyatt News Ltd

Мужчина отметил, что в тот момент он не чувствовал боли.

"Наверное, это был адреналин. Крокодил тянул, Йохан тянул, а потом откуда ни возьмись появилась моя жена Аннализа, которая плескалась в воде с огромным бревном. Она начала со страшной силой бить этого гигантского зверя по голове снова и снова, и после пяти или шести ударов его пасть раскрылась, и он уполз", — сказал Энтони.

36-летний Йохан ван дер Колф и 33-летняя Аннализ схватили тяжелораненого Энтони и потащили его прочь от опасности, а также схватили полотенца, чтобы попытаться остановить кровотечение. Свидетелями нападения также стали его дочери, 10 и 6 лет.

Жена пришла на помощь мужу Фото: Jamie Pyatt News Ltd

После этого пострадавшего доставили в больницу, где из его ноги вытащили три зуба крокодила.

"До меня только сейчас дошло, что я спасла ему жизнь, и я не знаю, как я это сделала. Я была в сильнейшем шоке. Половина моего мужа была внутри гигантского крокодила, ногами вперед. Я схватила бревно с обрубком на конце, бросилась в воду и стала бить его по голове, снова и снова, и кричать, пока он не отпустил", — вспоминает женщина.

Ранее Фокус сообщал, что женщина узнала, что строители замуровали ее кошку за стеной. Девушке по имени Джей рассказала о том, как ее домашнее животное оказалось в ловушке. Ролик стал вирусным и набрал более 2,8 млн просмотров.

Также стало известно, что гуся, который стал городской знаменитостью в Англии, "депортировали". Птице по кличке Брюс нравилось проводить время, разглядывая свое отражение в витринах офисов и магазинов. Животное часто становилось причиной беспорядков на улицах.