Сидів у засідці: жінка допомогла чоловікові відбитися від "хитрого" крокодила колодою (фото)

Ентоні Жубер був на межі смерті, якби не самовіддане втручання його дружини. Жінка розповіла, що побачила чоловіка по пояс у пащі тварини і вирішила діяти.

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У ПАР дружина допомогла своєму чоловікові відбитися від чотирьох метрового крокодила, напавши на хижака з колодою в руках. Про це пише Daily Star.

37-річний батько трьох дітей Ентоні Жубер був на межі смерті, якби не самовіддане втручання його дружини під час риболовлі на вихідних. Син чоловіка Джей Пі закидав волосінь на греблі та підтягував улов, коли той зачепився за дерево. Спійманий ним окунь бовтався над водою, і Ентоні сказав, що зайде в озеро і розплутає його.

"Цей крокодил, мабуть, сидів у засідці, тому що раптово він виринув з води, обхопив щелепами мою ногу і повалив мене. Всюди була вода, потім він змінив хватку, затиснув мою другу ногу в пащі трохи нижче пояса і почав мотати головою вліво і вправо з величезною силою. Я не бачив своїх ніг і бачив тільки його зуби й злі очі, які дивилися на мене, поки він повільно відступав до глибшої води, щоб потягнути мене на глибину і втопити. Я згадав про те, що потрібно виколоти очі, і з силою засунув у них великі пальці. Тварина просто трясла мене, як ганчіркову ляльку. На допомогу прийшов також мій бос Йохан", — розповідав чоловік.

Сім'я з друзями була на риболовлі Фото: Jamie Pyatt News Ltd

Чоловік зазначив, що в той момент він не відчував болю.

"Напевно, це був адреналін. Крокодил тягнув, Йохан тягнув, а потім звідки не візьмись з'явилася моя дружина Анналіза, яка плескалася у воді з величезною колодою. Вона почала зі страшною силою бити цього гігантського звіра по голові знову і знову, і після п'яти або шести ударів його паща розкрилася, і він поповз", — сказав Ентоні.

36-річний Йохан ван дер Колф і 33-річна Анналіз схопили тяжкопораненого Ентоні і потягли його геть від небезпеки, а також схопили рушники, щоб спробувати зупинити кровотечу. Свідками нападу також стали його дочки, 10 і 6 років.

Дружина прийшла на допомогу чоловікові Фото: Jamie Pyatt News Ltd

Після цього потерпілого доставили в лікарню, де з його ноги витягли три зуби крокодила.

"До мене тільки зараз дійшло, що я врятувала йому життя, і я не знаю, як я це зробила. Я була в найсильнішому шоці. Половина мого чоловіка була всередині гігантського крокодила, ногами вперед. Я схопила колоду з обрубком на кінці, кинулася у воду і почала бити його по голові, знову і знову, і кричати, поки він не відпустив", — згадує жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка дізналася, що будівельники замурували її кішку за стіною. Дівчина на ім'я Джей розповіла про те, як її домашня тварина опинилася в пастці. Ролик став вірусним і набрав понад 2,8 млн переглядів.

Також стало відомо, що гусака, який став міською знаменитістю в Англії, "депортували". Птаху на прізвисько Брюс подобалося проводити час, роздивляючись своє відображення у вітринах офісів і магазинів. Тварина часто ставала причиною заворушень на вулицях.