Почула шум: жінка дізналася, що будівельники замурували її кішку за стіною (фото)

Дівчина на ім'я Джей розповіла про те, як її домашня тварина опинилася в пастці. Ролик став вірусним і набрав понад 2,8 млн переглядів.

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У США жінка на ім'я Джей була вражена після того, як зайшла у свою вітальню, щоб оглянути нещодавно поштукатурену стіну, і почула слабкі звуки, які лунали з іншого боку. Про це вона розповіла в одному з відео у своєму TikTok.

Американці довелося вибивати стіну. Виявилося, що забудькуваті робітники проводили ремонт у її квартирі в Пенсільванії й не помітили, що випадково замурували її улюблену кішку в стіну.

На відео, яке переглянули вже понад 2,8 мільйона разів, видно, як Джей, розмовляючи телефоном із поліцією, несамовито б'є ножем по кам'яній кладці. Тим часом кіт визирає в отвір, який виявився недостатньо великим, щоб пролізти в нього.

Тривога Джей почалася після того, як вона зайшла у вітальню, щоб оглянути стіну, і виявила, що її кішка зникла, а з-за кладки доноситься лише нявкання. Дзвінок до служби порятунку не допоміг американці, їй порадили просто пробити дірку, що вона і зробила. Зрештою, після кількох хвилин розбивання свіжоукладеної штукатурки, кішка звільняється і возз'єднується зі своєю господинею.

Користувачі соціальних мереж поспішили стати на бік Джея і засудити некомпетентних працівників за те, що вони "спіймали кішку в пастку", навіть якщо це сталося помилково.

"Це змусило мене розплакатися, мені так шкода, що я так засмутився", "Вони абсолютно точно знали. Люди так погано ставляться до кішок, і це розбиває мені серце", — писали вони.

Пізніше Джей виклала відео, на якому вона в напруженій розмові з менеджером з нерухомості каже, що їй важко повірити в те, що її кіт опинився замкнений у стіні випадково.

"Я впевнена, що вони бачили мою кішку там. Я точно знаю, що вони напевно бачили її там, напевно намагалися її дістати, але не змогли. Працівники не захотіли повертатися пізніше, щоб почекати, поки вона вилізе… тому вони залатали стіну так, щоб кішка опинилася за нею", — заявила вона.

#fypシ #251dekalb #ihateithere #catsoftiktok #cat #catlover #furbaby ♬ original sound - J.A.Y. 💟 @myworld.wejustliveinit Of course the property manager & all of the other managers are off until tomorrow so there’s really not much i can do until tomorrow. now i have to stay in my apartment like this because the property manager is the only one that can get me a hotel. 🚨⚠️ I did not want to be rude to or take my frustration out on the lady i spoke with because she is just the receptionist and she was very nice & listened to my concerns/complaints & agreed that this is some b.s ⚠️🚨 BUT, she confirmed with me that they were not suppose to be in my apartment yestrday, they are off on Saturday’s and Sunday’s so all of my questions still remain the same….. she also confirmed that the phone lines arent working right now & that they usually dont like okay perfect 🤦🏽‍♀️ see you tomorrow stephen 🙄 #fyp

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