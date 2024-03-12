Лише одна скарга: гусака, який став міською знаменитістю в Англії, "депортували"

Птаху на прізвисько Брюс подобалося проводити час, роздивляючись своє відображення у вітринах офісів і магазинів. Тварина часто ставала причиною заворушень на вулицях.

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Гусака на прізвисько Брюс, який закохав у себе людей і став міською знаменитістю міста Мілтон-Кінс, графство Бакінгемшир (Англія), вигнали та відправили до нового будинку в сільській місцевості після того, як на нього надійшла лише одна скарга. Про це пише Daily Star.

Тепер тварина житиме в заповіднику за 38 миль (61 км) від рідного міста. Такі радикальні заходи було вжито після того, як в одній скарзі її назвали небезпечною для здоров'я. Брюс, сріблястий гусак, став місцевою знаменитістю в Мілтон-Кейнс. Його часто бачили, коли він гуляв біля довколишніх озер і ставків. Він також приносив радість покупцям і офісним працівникам, упевнено ходячи офісними будівлями та супермаркетом Morrisons в надії на частування у вигляді шоколадних батончиків або чипсів.

Попри численні спроби повернути його в природне середовище існування, Брюс продовжував повертатися в центр міста. Однак після скарги громадськості на те, що він становить небезпеку для здоров'я, його перевезли до притулку для тварин.

47-річній Аллі Шорт з організації Milton Keynes Swan Rescue довелося переодягнутися, щоб тварина не впізнала її.

"Я побачила його на холодному бетоні, з головою під крилом, міцно сплячим. Я припаркувала машину, одягла бейсболку і сонцезахисні окуляри, щоб мене не так легко було впізнати, і повільно підійшла до нього боком. Я підійшла досить близько, щоб покласти їжу, щоб привернути увагу Брюса, що дало мені змогу швидко і легко зловити його", — розповіла вона.

Гусак на прізвисько Брюс гуляв вулицями міста Фото: SWNS

Уперше про Брюса повідомили захисникам тварини на початку 2023 року, коли його помітили біля офісної будівлі. Передбачається, що Брюса вже двічі рятувала у 2022 році інша благодійна організація, але скільки йому років, невідомо.

"Офісний працівник, який повідомив про нього, турбувався про його добробут, оскільки керівництво будівлі було незадоволене тим, що він влаштовує безлад біля їхнього під'їзду", — додала Аллі.

Брюса відвезли на озеро, де він пробув шість днів, після чого знову вирушив у центр міста. Незабаром гусак знову став причиною заворушень. Він перетинав жваві дороги й перехрестя в годину пік. Аллі вдалося вистежити її до старої автобусної станції в центрі міста, але коли вона підійшла до неї, вона, за її словами, впізнала її і зникла. Наступного разу тварину помітили у жвавому супермаркеті Morrisons. Її знову відвезли до озера, але через день Брюс повернувся на колишнє місце. Потім він став проводити час, розглядаючи своє відображення у вітринах офісів і магазинів. 7 березня цього року, Аллі знову отримала скаргу на птаха.

Гусак часто ставав причиною заворушень Фото: SWNS

"Мені стало відомо про скаргу на нашого гусячого друга — один із відвідувачів району звернувся до ради зі скаргою через гусячі екскременти. Вони сказали, що це небезпечно для здоров'я дітей, які проходять повз, щоб потрапити в один із житлових будинків, що виглядає безглуздо", — додала вона.

Наразі Брюс живе в розкішному житті в заповіднику "The Waterfowl sanctuary". За даними видання, він почувається добре.

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