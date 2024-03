Блогерша роется в мусорном баке у общежития и находит дорогие брендовые вещи (фото)

Салли Спаркс рассказала, что была потрясена тем, сколько дорогих вещей выбрасывают студенты, когда съезжают со съемного жилья.

31-летняя британская блогерша Салли Спаркс часто роется в мусорных баках рядом с общежитиями и удивляется ценным находкам. Об этом она рассказала в одном из роликов в TikTok.

Британка каждый она осматривает помойки рядом с университетскими общежитиями после выезда студентов. Она отметила, что сотрудники подобных учреждений всегда выкидывают забытые молодыми людьми вещи. По ее словам, она регулярно обнаруживает дизайнерские предметы одежды от дорогих брендов, общая стоимость которых достигает 15 тысяч фунтов стерлингов (745 тысяч гривен).

Среди найденных вещей девушкой оказались часы Apple Watch, боди от марки House of CB, пальто от The Kooples, футболки от модного дома Burberry, серьги Louis Vuitton, кеды New Balance, кроссовки Nike и другие предметы гардероба и аксессуары.

"Многие из этих вещей были новыми. Я либо передаю их в благотворительные организации, либо ношу сама. Таким образом мы спасаем планету", — подытожила блогерша.

Студенты оставляют после себя много вещей Фото: Jam Press Женщина находит догие брендовые вещи Фото: Jam Press

По словам Салли, некоторые выброшенные предметы роскоши были совершенно новыми. Помимо нового гардероба она призналась, что бесплатно взяла ряд предметов домашнего обихода, в том числе утюг, капсула для посудомоечной машины и контейнеры для стирки.

"Мне очень грустно видеть, сколько тратится впустую каждый год, особенно зная, что это происходит в каждом общежитии ежегодно. Это так расточительно и ужасно для планеты", — добавила британка.

