Без денег пришлось бы несладко: как за 10 лет изменилась жизнь пары, выигравшей £1 млн

Женщина по имени Рут сильно была занята работой, поэтому 2 месяца даже не догадывалась, как изменилась ее жизнь. Новое финансовое положение позволило уделить больше времени семье и друзьям.

Женщина выиграла в лотерею 1 миллион фунтов, но много месяцев даже не знала про свой успех, ведь была занята работой за границей. Об этом говорится в материале BBC.

Произошло это еще в июне 2014 года. Рут стала обладательницей 1 миллиона фунтов стерлингов, однако из-за сильной занятости даже не заметила, что ее билет стал знаковым. Свой приз она получила только в августе того же года, ведь 2 месяца не проверяла электронную почту.

Призовые деньги позволили ей с мужем раньше выйти на пенсию и проводить еще больше времени с семьей и друзьями.

"Если бы не наш выигрыш, нам бы пришлось несладко. Наша жизнь стала гораздо менее напряженной, чем была бы в противном случае", — рассказывает Рут Дойл.

О призе женщина узнала случайно, когда заметила на своем банковском счете дополнительные 25 фунтов от лотереи, однако первая мысль была в том, что это приятный бонус для игроков. Спустя несколько недель ей позвонили и все же спросили, знает ли она о произошедшем. Тот вечер пятницы навсегда изменил жизнь обладательницы джекпота, хотя первое время она все еще думала, что это мошенничество.

В результате, получив деньги, они с мужем Питером выплатили ипотеку, поддержали благотворительный фонд одной из детских больниц, а также купили необычную статуэтку овечки Шона, которая теперь стоит в гостиной. Позже семья решила заняться еще спасением собак в Румынии, ведь у пары есть питомец из этой страны.

Женщина несколько месяцев игнорировала письмо на почте про выигрыш в 1 миллион фунтов Фото: BBC

Сначала Рут не хотела бросать работу и планировала дальше работать, однако после сокращения она не стала искать новую работу и продолжила жить в свое удовольствие. Чуть позже на пенсию вышел и Питер.

Спустя 10 лет они рассказали, что жизнь кардинально изменилась. Паре сейчас больше 60 лет и без выигрыша их жизнь была бы другой.

"Все это означает, что мы стали больше времени проводить вместе, с друзьями, семьей и по своим интересам", — подытожила Рут.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что мужчина, выигравший в лотерею 148 миллионов фунтов, начал превращать свой дом в публичное место. Ожидается, что строительство масштабного игрового пространства займет 2-3 года, если удастся получить соответствующее разрешение.