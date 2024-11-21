Без грошей довелося б несолодко: як за 10 років змінилося життя пари, яка виграла £1 млн

Жінка, на ім'я Рут сильно була зайнята роботою, тому 2 місяці навіть не здогадувалася, як змінилося її життя. Нове фінансове становище дозволило приділити більше часу сім'ї та друзям.

Жінка виграла в лотерею 1 мільйон фунтів, але багато місяців навіть не знала про свій успіх, адже була зайнята роботою за кордоном. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Сталося це ще в червні 2014 року. Рут стала володаркою 1 мільйона фунтів стерлінгів, однак через сильну зайнятість навіть не помітила, що її квиток став знаковим. Свій приз вона отримала лише в серпні того ж року, адже 2 місяці не перевіряла електронну пошту.

Призові гроші дозволили їй із чоловіком раніше вийти на пенсію і проводити ще більше часу з родиною та друзями.

"Якби не наш виграш, нам би довелося несолодко. Наше життя стало набагато менш напруженим, ніж було б в іншому випадку", — розповідає Рут Дойл.

Про приз жінка дізналася випадково, коли помітила на своєму банківському рахунку додаткові 25 фунтів від лотереї, однак перша думка була в тому, що це приємний бонус для гравців. Через кілька тижнів їй зателефонували і все ж таки запитали, чи знає вона про те, що сталося. Той вечір п'ятниці назавжди змінив життя власниці джекпоту, хоча перший час вона все ще думала, що це шахрайство.

У результаті, отримавши гроші, вони з чоловіком Пітером виплатили іпотеку, підтримали благодійний фонд однієї з дитячих лікарень, а також купили незвичайну статуетку овечки Шона, яка тепер стоїть у вітальні. Пізніше сім'я вирішила зайнятися ще й порятунком собак у Румунії, адже у пари є улюбленець із цієї країни.

Жінка кілька місяців ігнорувала лист на пошті про виграш в 1 мільйон фунтів Фото: BBC

Спочатку Рут не хотіла кидати роботу і планувала далі працювати, однак після скорочення вона не стала шукати нову роботу і продовжила жити собі на втіху. Трохи згодом на пенсію вийшов і Пітер.

Через 10 років вони розповіли, що життя кардинально змінилося. Парі зараз понад 60 років і без виграшу їхнє життя було б іншим.

"Усе це означає, що ми стали більше часу проводити разом, із друзями, сім'єю та за своїми інтересами", — підсумувала Рут.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що чоловік, який виграв у лотерею 148 мільйонів фунтів, почав перетворювати свій будинок на публічне місце. Очікується, що будівництво масштабного ігрового простору займе 2-3 роки, якщо вдасться отримати відповідний дозвіл.