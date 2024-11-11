Мужчина, выигравший в лотерею 148 миллионов фунтов, превращает свой дом в публичное место

Ожидается, что строительство масштабного игрового пространства займет 2-3 года, если удастся получить соответствующее разрешение.

Победитель EuroMillions Адриан Бейфорд, который в 2012 году выиграл в лотерею 148 миллионов фунтов стерлингов, планирует превратить свое обширное поместье в детский экотематический парк. У отца двоих детей появился новый партнер, который планирует использовать 20 акров его поместья под образовательные учреждения, где будут обучать молодежь принципам устойчивого развития, а также детскую железную дорогу, игровой сарай на тему возобновляемой энергии и лабиринт. Об этом пишет издание The Sun.

Как указано в документах по планированию, поместье Horseheath Lodge, входящее в список памятников архитектуры, также будет иметь пять игровых зон на открытом воздухе, сенсорные тропы и пруд для купания. Кроме того, владелец создаст 13 новых рабочих мест с полной занятостью.

Проект нового детского парка Фото: Bav Media

Ожидается, что строительство займет 2-3 года, если удастся получить соответствующее разрешение.

После ряда неудач в отношениях Бейфорд переехал к детям, поэтому дом некоторое время пустовал. В прошлом году мужчине даже пришлось усилить охрану поместья площадью 148 акров, потому что неизвестные люди начали без разрешения пользоваться его бассейном.

Ранее СМИ писали, что победителю лотереи не везет в любви после того, как он развелся со своей женой Джиллиан. Со своей долей выигрыша женщина вернулась в Шотландию, где основала компанию и с тех пор снова вышла замуж. Позже Адриан женился во второй раз, но этот брак оказался непродолжительным.

Адриан Бейфорд со своей бывшей женой празднует выигрыш в лотерею Фото: Bav Media

Напомним, ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, пропустив поход в бар. Том Стинсон, победивший в популярной британской лотерее Omaze, теперь владеет роскошным домом стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов, неподалеку от морского побережья.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.