Чоловік, який виграв у лотерею 148 мільйонів фунтів, перетворює свій будинок у публічне місце

Очікується, що будівництво масштабного ігрового простору займе 2-3 роки, якщо вдасться отримати відповідний дозвіл.

Переможець EuroMillions Адріан Бейфорд, який у 2012 році виграв у лотерею 148 мільйонів фунтів стерлінгів, планує перетворити свій розлогий маєток на дитячий екотематичний парк. У батька двох дітей з'явився новий партнер, який планує використати 20 акрів його маєтку під освітні заклади, що навчатимуть молодь принципам сталого розвитку, а також дитячу залізницю, ігровий сарай на тему відновлюваної енергії й лабіринт. Про це пише видання The Sun.

Як зазначено у документах з планування, маєток Horseheath Lodge, що входить до списку пам'яток архітектури, також матиме п'ять ігрових зон на відкритому повітрі, сенсорні стежки та ставок для купання. Крім того, власник створить 13 нових робочих місць з повною зайнятістю.

Проєкт нового дитячого парку Фото: Bav Media

Очікується, що будівництво займе 2-3 роки, якщо вдасться отримати відповідний дозвіл.

Після низки невдач у стосунках Бейфорд переїхав до дітей, тож будинок деякий час стояв пусткою. Торік чоловікові навіть довелося посилити охорону маєтку площею 148 акрів, бо невідомі люди почали без дозволу користуватися його басейном.

Раніше ЗМІ писали, що переможцю лотереї не щастить в коханні після того, як він розлучився зі своєю дружиною Джилліан. Зі своєю часткою виграшу жінка повернулася до Шотландії, де заснувала компанію й відтоді знову вийшла заміж. Пізніше Адріан одружився вдруге, але цей шлюб виявися нетривалим.

Адріан Бейфорд зі своєю колишньою дружиною святкує виграш у лотерею Фото: Bav Media

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, пропустивши похід у бар. Том Стінсон, який переміг у популярній британській лотереї Omaze, тепер володіє розкішним будинком вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів, неподалік від морського узбережжя.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.