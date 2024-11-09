"Победа, которая меняет жизнь": трое друзей выиграли в лотерею приз в размере $1,4 млн
По словам победителей, они регулярно объединяют свои деньги для покупки лотерейных билетов, особенно когда джекпоты большие.
Иллинойс, США. Трое друзей из штата Иллинойс (США), которые знакомы друг с другом уже несколько десятилетий и называют себя "Томми Лотто и команда", отпраздновали крупный выигрыш в лотерею, получив приз в размере 1,4 миллиона долларов. Об этом пишет People.
Все началось 4 октября, когда Томми, один из членов группы, купил билет Lucky Day Lotto на местной заправке Mobile. Когда он осознал, что стал миллионером, первым, кому он решил рассказать о выигрыше, стала кассирша Тереза, с которой он давно знаком.
"Я вернулся на заправку и сообщил ей эту новость. Она была в шоке, но очень рада за меня", — поделился Томми.
Когда мужчина сообщил друзьям о выигрыше, они подумали, что он шутит, но вскоре, услышав выигрышные номера, все поверили. Номера 13-15-22-29-40 стали удачными для команды. По словам победителей, они регулярно объединяют свои деньги для покупки лотерейных билетов, особенно когда джекпоты большие.
Один из друзей был так счастлив, что поделился новостью со своим боссом, шутя: "Я выиграл в лотерею, но все равно приду на работу". Их семьи и соседи были в восторге от подобной новости.
Томми планирует использовать свою часть выигрыша для оплаты свадьбы своей дочери, а также для поощрения своей страсти к хоккею. Он собирается порадовать своих близких билетами на игры команды Blackhawks. Другие члены группы также имеют планы на деньги: один из них хочет использовать средства для выхода пенсию, а другой — для оплаты учебы своих детей в колледже.
"Это победа, которая меняет жизнь", — резюмировали все трое друзей.
Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, пропустив поход в бар. Том Стинсон, победивший в популярной британской лотерее Omaze, теперь владеет роскошным домом стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов, неподалеку от морского побережья.
Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.