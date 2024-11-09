"Победа, которая меняет жизнь": трое друзей выиграли в лотерею приз в размере $1,4 млн

По словам победителей, они регулярно объединяют свои деньги для покупки лотерейных билетов, особенно когда джекпоты большие.

Иллинойс, США. Трое друзей из штата Иллинойс (США), которые знакомы друг с другом уже несколько десятилетий и называют себя "Томми Лотто и команда", отпраздновали крупный выигрыш в лотерею, получив приз в размере 1,4 миллиона долларов. Об этом пишет People.

Все началось 4 октября, когда Томми, один из членов группы, купил билет Lucky Day Lotto на местной заправке Mobile. Когда он осознал, что стал миллионером, первым, кому он решил рассказать о выигрыше, стала кассирша Тереза, с которой он давно знаком.

"Я вернулся на заправку и сообщил ей эту новость. Она была в шоке, но очень рада за меня", — поделился Томми.

Когда мужчина сообщил друзьям о выигрыше, они подумали, что он шутит, но вскоре, услышав выигрышные номера, все поверили. Номера 13-15-22-29-40 стали удачными для команды. По словам победителей, они регулярно объединяют свои деньги для покупки лотерейных билетов, особенно когда джекпоты большие.

Мужчина знакомы друг с другом уже несколько десятилетий и называют себя "Томми Лотто и команда" Фото: Illinois Lottery

Один из друзей был так счастлив, что поделился новостью со своим боссом, шутя: "Я выиграл в лотерею, но все равно приду на работу". Их семьи и соседи были в восторге от подобной новости.

Томми планирует использовать свою часть выигрыша для оплаты свадьбы своей дочери, а также для поощрения своей страсти к хоккею. Он собирается порадовать своих близких билетами на игры команды Blackhawks. Другие члены группы также имеют планы на деньги: один из них хочет использовать средства для выхода пенсию, а другой — для оплаты учебы своих детей в колледже.

"Это победа, которая меняет жизнь", — резюмировали все трое друзей.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, пропустив поход в бар. Том Стинсон, победивший в популярной британской лотерее Omaze, теперь владеет роскошным домом стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов, неподалеку от морского побережья.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.