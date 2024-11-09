"Перемога, яка змінює життя": троє друзів виграли в лотерею приз у розмірі $1,4 млн

За словами переможців, вони регулярно об'єднують свої гроші для купівлі лотерейних білетів, особливо коли джекпоти великі.

Іллінойс, США. Троє друзів зі штату Іллінойс (США), які знайомі один з одним уже кілька десятиліть і називають себе "Томмі Лотто і команда", відсвяткували великий виграш у лотерею, отримавши приз у розмірі 1,4 мільйона доларів. Про це пише People.

Усе почалося 4 жовтня, коли Томмі, один із членів групи, купив квиток Lucky Day Lotto на місцевій заправці Mobile. Коли він усвідомив, що став мільйонером, першим, кому він вирішив розповісти про виграш, стала касирка Тереза, з якою він давно знайомий.

"Я повернувся на заправку і повідомив їй цю новину. Вона була шокована, але дуже рада за мене", — поділився Томмі.

Коли чоловік повідомив друзям про виграш, вони подумали, що він жартує, але незабаром, почувши виграшні номери, всі повірили. Номери 13-15-22-29-40 стали вдалими для команди. За словами переможців, вони регулярно об'єднують свої гроші для купівлі лотерейних білетів, особливо коли джекпоти великі.

Чоловік знайомі один з одним уже кілька десятиліть і називають себе "Томмі Лотто і команда" Фото: Illinois Lottery

Один із друзів був такий щасливий, що поділився новиною зі своїм босом, жартуючи: "Я виграв у лотерею, але все одно прийду на роботу". Їхні сім'ї та сусіди були в захваті від такої новини.

Томмі планує використати свою частину виграшу для оплати весілля своєї дочки, а також для заохочення своєї пристрасті до хокею. Він збирається порадувати своїх близьких квитками на ігри команди Blackhawks. Інші члени групи також мають плани на гроші: один із них хоче використати кошти для виходу на пенсію, а інший — для оплати навчання своїх дітей у коледжі.

"Це перемога, яка змінює життя", — резюмували всі троє друзів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, пропустивши похід у бар. Том Стінсон, який переміг у популярній британській лотереї Omaze, тепер володіє розкішним будинком вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів, неподалік від морського узбережжя.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.