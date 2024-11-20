Стать миллионером за секунду: СМИ назвали счастливые номера лотереи, которые выпадают чаще всего

Журналисты отмечают, что выиграть в лотерею очень сложно, однако есть некоторые правила, которые могут помочь стать богаче.

Шанс выиграть в лотерею составляет один к 45 057 474, то есть игроки имеют больше шансов получить удар молнии, чем выиграть в лотерею. Однако Daily Star со ссылкой на экспертов отмечает, что существуют "счастливые" номера, которые в среднем выпадают чаще всего. Издание раскрыло их и дало советы, как стать миллионером за одну ночь.

Отмечается, что во время лотерей за последние девять лет чаще всего выпадали числа 37, 52 и 58 (от 113 до 115 раз). В то время числа 30 и 18 выпадали всего 84 и 86 раз соответственно".

"В этом году чаще всего выпадали основные слои № 11 и 48 (обе выпадали по 15 раз), а чаще всего бонусные слои № 17 и 28 (обе выпадали по пять раз)", — говорится в сообщении.

Журналисты добавляют, что с момента основания Национальной лотереи в 1994 году Джоном Мейджором более 7400 человек стали миллионерами, выбрав правильные номера для розыгрыша. В 2015 году количество номеров, выпадающих правильно, увеличилось с 49 до 59 — это означает больший диапазон выбора.

Отмечается, что 49% победителей в Национальной лотерее Великобритании выиграли именно удачному совпадению, а не выбору собственных счастливых чисел. Каждая игра — это "подбрасывание монеты", и на нее не влияют числа.

Напомним, недавно трое друзей из штата Иллинойс (США) выиграли в лотерею приз в размере 1,4 миллиона долларов. Они регулярно объединяют свои деньги для покупки лотерейных билетов, особенно когда джекпоты большие.

Добавим, что в Таиланде вспыхнул необычный лотерейный ажиотаж после таинственного события, связанного с монашеским обрядом в храме. После появления необычного облака в небе люди поспешили приобрести лотерейные билеты со "счастливым" числом 652.